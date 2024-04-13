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Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 03:35 | Обновлено 13 апреля 2024, 04:11
65
0

Динамо прибыло в Александрию. На каких игроков рассчитывает Шовковский?

Матч «Александрия» – «Динамо» пройдет на арене КСК «Ника» 13 апреля в 15:30

13 апреля 2024, 03:35 | Обновлено 13 апреля 2024, 04:11
65
0
Динамо прибыло в Александрию. На каких игроков рассчитывает Шовковский?
ФК Динамо Киев

Первая команда «Динамо» прибыла в Александрию, где состоится матч 24-го тура УПЛ.

Тренерский штаб «Динамо» может рассчитывать в матче на следующих игроков:

  • Вратари: Бущан, Моргун, Игнатенко.
  • Защитники: Попов, Беловар, Тымчик, Михавко, Дубинчак, Дячук, Вивчаренко, Сирота.
  • Полузащитники: Ярмоленко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Бражко, Диалло, Бенито, Шапаренко, Андриевский, Караваев.
  • Нападающие: Ванат, Супряга, Пономаренко.

Матч «Александрия» – «Динамо» состоится на стадионе КСК «Ника» в субботу, 13 апреля. Начало – в 15:30.

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Источник ФК Динамо Киев
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