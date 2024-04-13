Украина. Премьер лига13 апреля 2024, 03:35 | Обновлено 13 апреля 2024, 04:11
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Динамо прибыло в Александрию. На каких игроков рассчитывает Шовковский?
Матч «Александрия» – «Динамо» пройдет на арене КСК «Ника» 13 апреля в 15:30
13 апреля 2024, 03:35 | Обновлено 13 апреля 2024, 04:11
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Первая команда «Динамо» прибыла в Александрию, где состоится матч 24-го тура УПЛ.
Тренерский штаб «Динамо» может рассчитывать в матче на следующих игроков:
- Вратари: Бущан, Моргун, Игнатенко.
- Защитники: Попов, Беловар, Тымчик, Михавко, Дубинчак, Дячук, Вивчаренко, Сирота.
- Полузащитники: Ярмоленко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Бражко, Диалло, Бенито, Шапаренко, Андриевский, Караваев.
- Нападающие: Ванат, Супряга, Пономаренко.
Матч «Александрия» – «Динамо» состоится на стадионе КСК «Ника» в субботу, 13 апреля. Начало – в 15:30.
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