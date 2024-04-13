Динамо прибыло в Александрию. На каких игроков рассчитывает Шовковский?

Первая команда «Динамо» прибыла в Александрию, где состоится матч 24-го тура УПЛ.

Тренерский штаб «Динамо» может рассчитывать в матче на следующих игроков:

Вратари: Бущан, Моргун, Игнатенко.

Защитники: Попов, Беловар, Тымчик, Михавко, Дубинчак, Дячук, Вивчаренко, Сирота.

Полузащитники: Ярмоленко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Бражко, Диалло, Бенито, Шапаренко, Андриевский, Караваев.

Нападающие: Ванат, Супряга, Пономаренко.

Матч «Александрия» – «Динамо» состоится на стадионе КСК «Ника» в субботу, 13 апреля. Начало – в 15:30.