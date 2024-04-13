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  4. Год назад Месси и Хакими чуть не подрались в ПСЖ. Кто остановил стычку?
Франция
13 апреля 2024, 02:23 | Обновлено 13 апреля 2024, 02:39
148
1

Год назад Месси и Хакими чуть не подрались в ПСЖ. Кто остановил стычку?

Неймар и Серхио Рамос сумели остановить выяснение отношений

13 апреля 2024, 02:23 | Обновлено 13 апреля 2024, 02:39
148
1
Год назад Месси и Хакими чуть не подрались в ПСЖ. Кто остановил стычку?
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос, Мбаппе, Хакими и Месси

В сезоне 2022/23 экс-форвард «ПСЖ» Лионель Месси был близок к драке с защитником парижан Ашрафом Хакими, информирует L'Equipe.

В один из самых напряженных моментов конфликтующих игроков сумели успокоить партнеры по команде – Неймар и Серхио Рамос.

По данным издания, неназванный работник клуба рассказал: «Хорошо, что Серхио Рамос оказался там. Он выступал в качестве буфера между игроками команды, которые больше не могли выносить сложившейся обстановки».

Месси сейчас выступает за «Интер Майами» в MLS. Он сыграл за клуб из Флориды 21 матч и забил 17 голов. Аргентинский форвард защищал цвета «ПСЖ» два сезона, с 2021 по 2023 год.

Летом 2023 года Серхио Рамос вернулся в «Севилью», а бразилец Неймар стал игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль».

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ПСЖ Лионель Месси Ашраф Хакими Неймар Серхио Рамос драка
Источник L'Equipe
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Falko
Я правильно розумію, те що Хакімі на фотках весело регоче, як раз і означає, що він зараз полізе битися?
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