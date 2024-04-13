Год назад Месси и Хакими чуть не подрались в ПСЖ. Кто остановил стычку?

В сезоне 2022/23 экс-форвард «ПСЖ» Лионель Месси был близок к драке с защитником парижан Ашрафом Хакими, информирует L'Equipe.

В один из самых напряженных моментов конфликтующих игроков сумели успокоить партнеры по команде – Неймар и Серхио Рамос.

По данным издания, неназванный работник клуба рассказал: «Хорошо, что Серхио Рамос оказался там. Он выступал в качестве буфера между игроками команды, которые больше не могли выносить сложившейся обстановки».

Месси сейчас выступает за «Интер Майами» в MLS. Он сыграл за клуб из Флориды 21 матч и забил 17 голов. Аргентинский форвард защищал цвета «ПСЖ» два сезона, с 2021 по 2023 год.

Летом 2023 года Серхио Рамос вернулся в «Севилью», а бразилец Неймар стал игроком саудовского клуба «Аль-Хиляль».