Тренер Левого берега: «Поздравляю Карпаты с победой в сезоне Первой лиги»

В центральном матче 4 тура группы «Чемпионская» Первой лиги футболисты «Левого берега» дома уступили «Карпатам» – 0:1. Главный тренер киевлян Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало его подопечным не уступить лидеру:

– Сегодняшний поединок по напряжению соответствовал уровню УПЛ. Была тяжелая борьба за инициативу, и при таких обстоятельствах судьбу противостояния мог решить один точный удар. Львовяне своим шансом воспользовались, мы – нет. Считаю, что футболистов «Карпат» уже можно поздравить с завоеванием первого места. «Левый берег» будет продолжать бороться с ФК «Ингулец» за вторую прямую путевку в класс сильнейших. Каждый из следующих матчей будет словно финальный.

Беспокоит, что в отчетном поединке из-за травм надолго выбыли наши ведущие игроки Андрей Якимив и Владислав Войцеховский».

Сейчас футболисты «Левого берега» занимают третье место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков.