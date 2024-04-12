Гвардиола оправдывает Холанда: «Без него мы бы ничего не выиграли»
Эрлинг редко забивает топ-соперникам
Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиода не обращает внимания на статистику, согласно которой форвард Эрлинг Холанд редко забивает в матчах против топ-соперников.
«Целью Эрлинга является завоевания трофеев, и в прошлом сезоне он ее полностью достиг. Удалось бы нам в прошлом сезоне оформить требл без него? Без шансов, однозначно не выигрывали бы».
«Холанд все еще является молодым игроком, у него есть пространство для развития. Забили в Мадриде три гола, а вокруг Холанда постоянно находилось два защитника», – сказал Гвардиола.
В недавнем первом четвертьфинале Лиги чемпионов против «Реала» мадридцы сумели надежно закрыть Холанда. В нынешнем сезоне норвежец забил 30 голов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бавария видит в Андрее преемника Мануэля Нойера, но необязательно уже в сезоне 2024/25
11 апреля завершились все матчи 1/8 финала турнира АТР 1000 в Монте-Карло