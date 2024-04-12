Степаненко оценил шанс превзойти цифры Срны, Пятова и Шовковского

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко недавно провел 500-й матч в клубной карьере, выйдя на пятое место по этому показателю в украинском футболе.

Тарас не стал отвечать, будет ли он целенаправленно гнаться за двумя лидерами: бывшим одноклубником Дарио Срна (536 матчей) и рекордсменом Александром Шовковским (638).

«Это вдохновляет меня, потому что там впереди еще есть ребята... И у меня есть еще силы играть, главное, чтобы здоровье было. Цифры тех, кто впереди меня? Я уже боюсь что-то планировать, потому что как только начинаю, то сразу что-то случается. Я и 500 матчей не планировал сыграть. Просто работаю, иду вперед, а там уже как будет».

«Я просто видел ребят, которые гнались за цифрами. И когда я был молодым, то мне это не нравилось. Они себя не очень хорошо себя вели по отношению к молодым ребятам, к команде. Я это навсегда запомнил. Я хочу работать, а тренер пусть решает, давать мне шанс на поле или нет», — сказал Степаненко.

Недавно Тарас продлил контракт с клубом до лета 2025 года, поэтому в случае отсутствия травм в новом сезоне обойдет Андрея Пятова (526) и войдет в топ-3.