Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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12 апреля 2024, 18:33 | Обновлено 12 апреля 2024, 18:54
966
1

Бидный отреагировал на скандальные слова капитана сборной Эстонии о войне

Глава Минмолодежьспорта считает, что Константин Васильев должен быть благодарен Украине

12 апреля 2024, 18:33 | Обновлено 12 апреля 2024, 18:54
966
1
Бидный отреагировал на скандальные слова капитана сборной Эстонии о войне
Матвей Бидный

Глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бидный отреагировал на скандальные высказывания капитана сборной Эстонии Константина Васильева относительно войны, которую ведет россия:

«Очень странно слышать это именно от представителя Эстонии, потому что именно Эстония – одна из стран, которые больше всего поддерживают сегодня Украину. И даже тот объем помощи, которая предоставляется, 1,26% от ВВП. Мне кажется, Эстония сегодня как никто осознает важность этой борьбы.

Даже генеральный директор их службы внешней разведки сегодня бьет тревогу, что россия уже готовит армию для новой войны – войны против стран НАТО. И я считаю, что данный футболист должен быть благодарен Украине, благодарен своей стране, которая помогает нашим бойцам, благодарен странам Европы, уже за то, что он может сегодня играть в футбол, а не готовить оружие к бою.

Сегодня такой момент, когда каждый должен осознавать ответственность за каждое сказанное слово и свою позицию. В частности, и спортивные организации также несут очень большую ответственность, потому что они играют и очень сильно влияют на настроения в обществе.

Каждый должен понимать, что россия не планирует останавливаться на Украине. Если бы не героическое сопротивление украинского народа, то сегодня под вопросом было бы вообще проведение Олимпийских игр во Франции. Потому что российское кровавое нашествие уже могло бы докатиться и туда».

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сборная Эстонии по футболу российско-украинская война Матвей Бидный Министерство молодежи и спорта
Источник Трибуна
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Васільєв типова рашистська гнида. Каже що пацифіст, але росію не засудив, каже що лояльний у всіх відношеннях до Естонії, але мови не вивчило.
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