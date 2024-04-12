Виталий РОМАН: «Этот поединок против Кривбасса будет совсем другим»

Защитник львовского «Руха» Виталий Роман поделился ожиданиями от матча 24-го тура УПЛ против «Кривбасса»:

«Несмотря на поражение в предыдущем туре, «Рух» в позитивном настроении готовится к матчу с «Кривбассом». Мы проанализировали наши ошибки с поединка против «Шахтера» и приложим все усилия, чтобы их не повторять. Команда сделала правильные выводы из этой игры.

«Кривбасс» – очень сбалансированная команда. В ее составе хорошие игроки как в защите, так и в атаке. Этот матч будет непростым и для нас, и для соперника, но болельщикам будет интересно смотреть за этой игрой. Для каждого футболиста поддержка с трибун очень важна, поэтому надеюсь, что зрители придут в субботу на стадион, чтобы болеть за «Рух».

Игру с «Кривбассом» в первом круге уже следует забывать, ведь с тех пор есть изменения в обеих командах и прошло достаточно много времени. В частности, в атаке «Кривбасса» появились новые качественные и агрессивные игроки. Конечно, эту игру в Кривом Роге проанализировали и мы, и соперник, но поединок во Львове будет совсем другим».

Матч «Рух» – «Кривбасс» состоится 13 апреля в 18:00 по киевскому времени.