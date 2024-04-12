Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ШАНДРУК: «К матчу против ЛНЗ готовимся с положительным настроением»
Украина. Премьер лига
12 апреля 2024, 18:04 | Обновлено 12 апреля 2024, 18:56
123
0

Олег ШАНДРУК: «К матчу против ЛНЗ готовимся с положительным настроением»

Главный тренер «Вереса» рассказал о подготовке к игре с ЛНЗ

12 апреля 2024, 18:04 | Обновлено 12 апреля 2024, 18:56
123
0
Олег ШАНДРУК: «К матчу против ЛНЗ готовимся с положительным настроением»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук рассказал о подготовке к матчу 24-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ:

«К матчу против ЛНЗ готовимся с позитивным настроем. На прошлой неделе мы получили три очень важные в контексте борьбы за выживание очки в поединке против «Оболони». Впереди – новый вызов. И сейчас вся команда сконцентрирована на предстоящем противостоянии в Черкассах.

Нас ждет непростой выезд. Но такие переезды для команды – обыденность. Не думаю, что 500 километров могут стать какой-то проблемой. К тому же, мы едем заранее. В канун матча проведем в Черкассах предигровую тренировку.

Как и мы – ЛНЗ готовится к этой игре с положительными эмоциями. Они сумели отобрать очки в выездном матче против «Динамо». Сыграли в привычный для себя футбол в три центральных защитника и в Киеве им это очень хорошо удалось. Они хорошо усилились зимой и сейчас в хорошей форме. Но и мы стали сильнее. Поэтому, ожидаю интересного футбола в понедельник.

В контексте дисквалификации Валерия Кучерова – могу сказать, что травмированный ранее Евгений Банада постепенно возвращается к тренировкам. Завтра-послезавтра он будет пробовать свои силы в общей группе».

Матч ЛНЗ – «Верес» состоится 15 апреля в 15:30 по киевскому времени.

По теме:
Оболонь – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Виталий РОМАН: «Этот поединок против Кривбасса будет совсем другим»
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Кайфую, когда смотрю на свой гол в ворота россии»
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Олег Шандрук
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Практически ничего не позволили создать сопернику»
Футбол | 12 апреля 2024, 16:55 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Практически ничего не позволили создать сопернику»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Практически ничего не позволили создать сопернику»

Главный тренер львовян оценил игру против киевлян

Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
Теннис | 11 апреля 2024, 23:54 1
Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако

11 апреля завершились все матчи 1/8 финала турнира АТР 1000 в Монте-Карло

Врач назвал возможные сроки восстановления Цыганкова. Сезон окончен?
Футбол | 12.04.2024, 16:27
Врач назвал возможные сроки восстановления Цыганкова. Сезон окончен?
Врач назвал возможные сроки восстановления Цыганкова. Сезон окончен?
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Футбол | 12.04.2024, 14:45
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
Футбол | 12.04.2024, 08:11
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный биатлонист завершил карьеру в 31 год
Известный биатлонист завершил карьеру в 31 год
10.04.2024, 16:32
Биатлон
Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»
Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»
11.04.2024, 15:10 5
Теннис
Убийственные замены. Барселона вырвала победу у ПСЖ
Убийственные замены. Барселона вырвала победу у ПСЖ
10.04.2024, 23:53 25
Футбол
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
11.04.2024, 23:55 16
Футбол
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 23:20
Футбол
Лунин разозлился на звезду Реала из-за досадного гола в ЛЧ. Что произошло?
Лунин разозлился на звезду Реала из-за досадного гола в ЛЧ. Что произошло?
10.04.2024, 21:54 12
Футбол
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
11.04.2024, 09:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем