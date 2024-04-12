Олег ШАНДРУК: «К матчу против ЛНЗ готовимся с положительным настроением»

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук рассказал о подготовке к матчу 24-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ:

«К матчу против ЛНЗ готовимся с позитивным настроем. На прошлой неделе мы получили три очень важные в контексте борьбы за выживание очки в поединке против «Оболони». Впереди – новый вызов. И сейчас вся команда сконцентрирована на предстоящем противостоянии в Черкассах.

Нас ждет непростой выезд. Но такие переезды для команды – обыденность. Не думаю, что 500 километров могут стать какой-то проблемой. К тому же, мы едем заранее. В канун матча проведем в Черкассах предигровую тренировку.

Как и мы – ЛНЗ готовится к этой игре с положительными эмоциями. Они сумели отобрать очки в выездном матче против «Динамо». Сыграли в привычный для себя футбол в три центральных защитника и в Киеве им это очень хорошо удалось. Они хорошо усилились зимой и сейчас в хорошей форме. Но и мы стали сильнее. Поэтому, ожидаю интересного футбола в понедельник.

В контексте дисквалификации Валерия Кучерова – могу сказать, что травмированный ранее Евгений Банада постепенно возвращается к тренировкам. Завтра-послезавтра он будет пробовать свои силы в общей группе».

Матч ЛНЗ – «Верес» состоится 15 апреля в 15:30 по киевскому времени.