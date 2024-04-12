Умер отец Шершуна. Его сына не стало 3 месяца назад

Сегодня, 12 апреля 2024 года, стало известно о смерти Николая Шершуна – основателя ДЮФК «Подолье» и отца бывшего футболиста национальной сборной Украины Богдана Шершуна.

Причины смерти 76-летнего известного функционера хмельницкого и украинского футбола пока не сообщаются.

Напомним, в начале января 2024 года умер и сам Богдан Шершун. Как стало известно позже, 43-летний экс-футболист умер от рака мозга, который был вызван укусом клеща.