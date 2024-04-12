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  4. Умер отец Шершуна. Его сына не стало 3 месяца назад
Украина. Премьер лига
12 апреля 2024, 17:37 | Обновлено 12 апреля 2024, 17:53
1293
0

Умер отец Шершуна. Его сына не стало 3 месяца назад

Николай Шершун был основателем ДЮФК «Подолье»

12 апреля 2024, 17:37 | Обновлено 12 апреля 2024, 17:53
1293
0
Умер отец Шершуна. Его сына не стало 3 месяца назад
ФК Подолье. Николай Шершун

Сегодня, 12 апреля 2024 года, стало известно о смерти Николая Шершуна – основателя ДЮФК «Подолье» и отца бывшего футболиста национальной сборной Украины Богдана Шершуна.

Причины смерти 76-летнего известного функционера хмельницкого и украинского футбола пока не сообщаются.

Напомним, в начале января 2024 года умер и сам Богдан Шершун. Как стало известно позже, 43-летний экс-футболист умер от рака мозга, который был вызван укусом клеща.

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Богдан Шершун Подолье Хмельницкий смерть
Источник ФК Подолье
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