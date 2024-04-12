Украина. Премьер лига12 апреля 2024, 17:37 | Обновлено 12 апреля 2024, 17:53
1293
0
Умер отец Шершуна. Его сына не стало 3 месяца назад
Николай Шершун был основателем ДЮФК «Подолье»
12 апреля 2024, 17:37 | Обновлено 12 апреля 2024, 17:53
1293
0
Сегодня, 12 апреля 2024 года, стало известно о смерти Николая Шершуна – основателя ДЮФК «Подолье» и отца бывшего футболиста национальной сборной Украины Богдана Шершуна.
Причины смерти 76-летнего известного функционера хмельницкого и украинского футбола пока не сообщаются.
Напомним, в начале января 2024 года умер и сам Богдан Шершун. Как стало известно позже, 43-летний экс-футболист умер от рака мозга, который был вызван укусом клеща.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 апреля 2024, 16:50 0
Перед командой Мичела будет стоять сложная задача
Футбол | 12 апреля 2024, 15:32 0
Англичане ближайшим летом попробуют подписать с тренером новое соглашение
Футбол | 11.04.2024, 23:55
Футбол | 11.04.2024, 20:42
Футбол | 12.04.2024, 12:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.04.2024, 21:54 12
Футбол
Другие виды
11.04.2024, 06:15 6
11.04.2024, 09:05 2
11.04.2024, 14:37
11.04.2024, 15:10 5