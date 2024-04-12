Артем ГАГАРИН: «Кривбасс будет бороться за чемпионство до последнего тура»

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин заявил, что, несмотря на отставание в 8 очков по потерянным от «Шахтера», клуб продолжает бороться за чемпионство в УПЛ:

«Сейчас говорить, что мы боремся за второе-третье место – это не уважать своих болельщиков, работников клуба и, конечно, команду. «Кривбасс» хочет быть первым и мы боремся за чемпионство. Сейчас мы идем к своей цели, еще ничего не потеряно – будем бороться до последнего тура.

«Кривбасс» точно не будет заниматься непонятными делами и пытаться занять третье место, потому что оно «что-то гарантирует».

Мы вообще считаем, что это проявление нечестной игры, и такие вещи должны наказываться соответствующими органами, чтобы больше не было желающих и таких прецедентов в целом».