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  4. Артем ГАГАРИН: «Кривбасс будет бороться за чемпионство до последнего тура»
Украина. Премьер лига
12 апреля 2024, 16:59 |
183
2

Артем ГАГАРИН: «Кривбасс будет бороться за чемпионство до последнего тура»

Вице-президент «Кривбасса» – об амбициях команды

12 апреля 2024, 16:59 |
183
2
Артем ГАГАРИН: «Кривбасс будет бороться за чемпионство до последнего тура»
Facebook. Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин заявил, что, несмотря на отставание в 8 очков по потерянным от «Шахтера», клуб продолжает бороться за чемпионство в УПЛ:

«Сейчас говорить, что мы боремся за второе-третье место – это не уважать своих болельщиков, работников клуба и, конечно, команду. «Кривбасс» хочет быть первым и мы боремся за чемпионство. Сейчас мы идем к своей цели, еще ничего не потеряно – будем бороться до последнего тура.

«Кривбасс» точно не будет заниматься непонятными делами и пытаться занять третье место, потому что оно «что-то гарантирует».

Мы вообще считаем, что это проявление нечестной игры, и такие вещи должны наказываться соответствующими органами, чтобы больше не было желающих и таких прецедентов в целом».

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Артем Гагарин Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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romanchik.8409
И картинка с 95 подтягиванием перед его словами...
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0
ViAn
Відставання від шахти вже 8 очок. Боротись за чемпіонство до останнього туру - безумовно тільки Гагарін таке може нести)) За срібло поборотись дійсно ще можна. А за золото Кривбас вже точно боротьбу не веде. Там навіть у Динамо шансів вже майже немає, нажаль. Бо шахту тягнули, тягнуть і будуть тягнути всіма методами...
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