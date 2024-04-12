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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Практически ничего не позволили создать сопернику»
Украина. Первая лига
12 апреля 2024, 16:55 | Обновлено 12 апреля 2024, 16:56
525
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Практически ничего не позволили создать сопернику»

Главный тренер львовян оценил игру против киевлян

12 апреля 2024, 16:55 | Обновлено 12 апреля 2024, 16:56
525
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Практически ничего не позволили создать сопернику»
УПЛ. Мирон Маркевич

В центральном матче 4 тура группы «Чемпионская» Первой лиги «Карпаты» в гостях взяли верх над «Левым берегом» – 1:0.

Главный тренер львовян Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от сегодняшнего противостояния:

– Мы детально изучили игру хозяев, знали, что их действия заточены на атаку, они часто пользуются вертикальными передачами. Поэтому важно было сыграть компактно и надежно в подстраховке. С этой задачей подопечные справились.

Лишь под занавес поединка киевляне создали полумомент, но наш вратарь был на высоте. Мы же своим шансом воспользовались, а если бы вскоре Ян Костенко забил второй гол, то, как говорится, можно было закрыть игру.

Сегодня на первом плане был результат и, конечно, очень довольны, что возвращаемся домой с ценными тремя очками. Поблагодарил ребят за игру, хотя есть еще над чем работать.

Сейчас «Карпаты» уверенно лидируют в группе «Чемпионская», набрав 57 очков.

Ранее украинский полузащитник «Лехии» Иван Желизко назвал главную причину того, что он решил продолжать карьеру за рубежом.

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Карпаты Львов Левый берег Первая лига Украины Мирон Маркевич инсайд
Источник Sport.ua
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