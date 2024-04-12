Мирон МАРКЕВИЧ: «Практически ничего не позволили создать сопернику»
Главный тренер львовян оценил игру против киевлян
В центральном матче 4 тура группы «Чемпионская» Первой лиги «Карпаты» в гостях взяли верх над «Левым берегом» – 1:0.
Главный тренер львовян Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от сегодняшнего противостояния:
– Мы детально изучили игру хозяев, знали, что их действия заточены на атаку, они часто пользуются вертикальными передачами. Поэтому важно было сыграть компактно и надежно в подстраховке. С этой задачей подопечные справились.
Лишь под занавес поединка киевляне создали полумомент, но наш вратарь был на высоте. Мы же своим шансом воспользовались, а если бы вскоре Ян Костенко забил второй гол, то, как говорится, можно было закрыть игру.
Сегодня на первом плане был результат и, конечно, очень довольны, что возвращаемся домой с ценными тремя очками. Поблагодарил ребят за игру, хотя есть еще над чем работать.
Сейчас «Карпаты» уверенно лидируют в группе «Чемпионская», набрав 57 очков.
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