Тоттенхэм нацелился на трансфер африканского голеадора. Что известно?
«Шпорам» приглянулся Мохамед Амура из бельгийского «Юнион Сен-Жиллуаз»
Лондонский «Тоттенхэм» планирует летом подписать форварда, который окажется способен гарантировать команде большое количество забитых мячей в следующем сезоне.
Поиски идеального кандидата привели «Тоттенхэм» к персоне 23-летнего форварда бельгийского «Юнион Сен-Жиллуаз» Мохамеда Амура, на которого претендует также несколько других английских клубов (известно об интересе «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона»).
Интересно также то, что владелец «Брайтона» Тони Блум имеет долю в «Юнион Сен-Жиллуаз» и в случае, если «чайки» выразят готовность подписать Амура, то сделать им это будет значительно проще, чем другим клубам АПЛ.
Кроме того, контракт Амура истекает летом 2027 года, а потому потенциальному покупателю придется как следует раскошелится. Нынешняя оценочная стоимость форварда составляет 16 миллионов евро, хотя летом 2023 года «Юнион Сен-Жиллуаз» заплатил за Мохамеда швейцарскому «Лугано» всего 4 миллиона.
В текущем сезоне алжирский форвард производит невероятное впечатление на скаутов, забив 17 мячей и выполнив 2 ассиста в 23 поединках бельгийского чемпионата.
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