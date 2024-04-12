ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с форвардом
Жоэлинтон останется в клубе еще на четыре года
«Ньюкасл» официально сообщил о продлении контракта с форвардом команды Жоэлинтоном. Условия нового соглашения с 27-летним бразильцем не разглашаются, но, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, контракт рассчитан на четыре года – до лета 2028 года.
Напомним, Жоэлинтон в нынешнем сезоне больше не сыграет из-за травмы сухожилия четырехглавой мышцы, которую он получил в январе. До травмы бразилец успел провести 23 матча за «Ньюкасл» во всех турнирах, в который отличился 3 голами и 4 ассистами.
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