ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с форвардом

«Ньюкасл» официально сообщил о продлении контракта с форвардом команды Жоэлинтоном. Условия нового соглашения с 27-летним бразильцем не разглашаются, но, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, контракт рассчитан на четыре года – до лета 2028 года.

Напомним, Жоэлинтон в нынешнем сезоне больше не сыграет из-за травмы сухожилия четырехглавой мышцы, которую он получил в январе. До травмы бразилец успел провести 23 матча за «Ньюкасл» во всех турнирах, в который отличился 3 голами и 4 ассистами.