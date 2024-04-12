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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с форвардом
Англия
12 апреля 2024, 15:59 |
157
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с форвардом

Жоэлинтон останется в клубе еще на четыре года

12 апреля 2024, 15:59 |
157
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с форвардом
ФК Ньюкасл. Жоэлинтон

«Ньюкасл» официально сообщил о продлении контракта с форвардом команды Жоэлинтоном. Условия нового соглашения с 27-летним бразильцем не разглашаются, но, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, контракт рассчитан на четыре года – до лета 2028 года.

Напомним, Жоэлинтон в нынешнем сезоне больше не сыграет из-за травмы сухожилия четырехглавой мышцы, которую он получил в январе. До травмы бразилец успел провести 23 матча за «Ньюкасл» во всех турнирах, в который отличился 3 голами и 4 ассистами.

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Ньюкасл Жоэлинтон продление контракта
Источник ФК Ньюкасл
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