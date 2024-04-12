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Украина. Премьер лига
12 апреля 2024, 15:38 | Обновлено 12 апреля 2024, 16:23
708
0

Бывший игрок Динамо мог оказаться в немецком клубе. Почему отказал?

Владислав Калитвинцев почувствовал, что не хочет играть за «Эрцгебирге» Ауэ

12 апреля 2024, 15:38 | Обновлено 12 апреля 2024, 16:23
708
0
Бывший игрок Динамо мог оказаться в немецком клубе. Почему отказал?
ФК Динамо Киев. Владислав Калитвинцев

Полузащитник «Александрии» Владислав Калитвинцев рассказал, что в 2017 году мог перейти в клуб Второй Бундеслиги «Эрцгебирге» Ауэ.

– В 2017 году СМИ сообщали, что ты подписал контракт с клубом второй немецкой Бундеслиги «Эрцгебирге» Ауэ. Что это за история?

– Да, тогда были переговоры с ними. Ждали ответа, но я не решился туда переходить и на этом все закончилось. Как-то внутренне чувствовал, что не хочу туда и не вижу себя в той команде.

– А есть ли еще желание попробовать себя за рубежом?

– Если будут предложения, то почему бы и нет? Сейчас я имею контракт с «Александрией» и все мои мысли только о ней. Как будет дальше – будет видно.

Ранее Владислав Калитвинцев поделился воспоминаниями о Михаиле Мудрике времен киевского «Арсенала».

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Эрцгебирге Ауэ Владислав Калитвинцев Александрия Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Вторая Бундеслига
Источник Украинский футбол
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