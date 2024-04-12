Бывший игрок Динамо мог оказаться в немецком клубе. Почему отказал?

Полузащитник «Александрии» Владислав Калитвинцев рассказал, что в 2017 году мог перейти в клуб Второй Бундеслиги «Эрцгебирге» Ауэ.

– В 2017 году СМИ сообщали, что ты подписал контракт с клубом второй немецкой Бундеслиги «Эрцгебирге» Ауэ. Что это за история?

– Да, тогда были переговоры с ними. Ждали ответа, но я не решился туда переходить и на этом все закончилось. Как-то внутренне чувствовал, что не хочу туда и не вижу себя в той команде.

– А есть ли еще желание попробовать себя за рубежом?

– Если будут предложения, то почему бы и нет? Сейчас я имею контракт с «Александрией» и все мои мысли только о ней. Как будет дальше – будет видно.

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