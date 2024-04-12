Иван ДИБАНГО: «Борьба в УПЛ становится все горячее»

Защитник «Кривбасса» Иван Дибанго поделился ожиданиями от матча 24-го тура УПЛ против львовского «Руха».

– Как команда себя чувствует физически после прошлого матча против «Ворсклы»?

– Спасибо, все хорошо. Мы сделали все возможное и заработали еще один балл. Сейчас «Кривбасс» движется дальше, пытаемся восстановить наши физические силы и качественно подготовиться к следующей игре.

– Какое настроение сейчас в коллективе?

– Команда сейчас в очень хорошем настроении. Мы очень мотивированы на игру с «Рухом». Борьба в УПЛ становится все горячее, поэтому мы следим за своими эмоциями, чтобы всегда быть готовыми к следующему сопернику. Сейчас – это «Рух», и мы сделаем все возможное, чтобы взять максимум в субботу.

– Как ты можешь охарактеризовать грядущего соперника?

– Это очень хорошая, боевая команда. В целом, каждая команда в УПЛ невероятно сильная. Конечно, мы будем готовиться к этому матчу, так же, как и к любой другой игре. Да, они выиграли в первом круге, но на этот раз мы настроены на реванш.

– Наши болельщики называют тебя «Скала». Тебе нравится это сравнение?

– Честно говоря, я не знаю, как на это реагировать, ведь когда я играю на поле, то не думаю о таких вещах. Но мне очень приятно. Хочется сказать спасибо за то, что наши болельщики верят в меня и команду.

Матч «Рух» – «Кривбасс» состоится 13 апреля в 18:00 по киевскому времени.