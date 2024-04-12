Украина. Премьер лига12 апреля 2024, 14:59 |
127
0
Бывшая девушка Родригеша рассказала, планирует ли Жерсон вернуться в Динамо
Ольга Янчук считает, что люксембуржец останется в Европе
12 апреля 2024, 14:59 |
127
0
Бывшая украинская теннисистка Ольга Янчук, ранее состоявшая в отношениях с люксембургским футболистом Жерсоном Родригешом, рассказала, планирует ли вингер вернуться в киевское «Динамо».
– У Жерсона еще год контракта с «Динамо». Он собирается возвращаться в Киев?
– Он говорил мне, что не собирается возвращаться. Иностранцы все же немного иначе воспринимают войну. Думаю, он останется играть в Европе. Сейчас ему нравится в Словакии.
Ранее Ольга Янчук рассказала, как Жерсон Родригеш нарушал режим.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 11 апреля 2024, 15:10 5
Элина с иронией оценила отсутствие топ-соперницы
Футбол | 11 апреля 2024, 20:08 5
Украинский вратарь пропустил досадный гол в начале матча
Хоккей | 12.04.2024, 08:52
Футбол | 12.04.2024, 06:02
Футбол | 11.04.2024, 16:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.04.2024, 08:22 5
11.04.2024, 09:05 2
10.04.2024, 16:32
10.04.2024, 21:15 2
10.04.2024, 14:33 15
Футбол
Футбол