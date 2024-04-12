Бывшая девушка Родригеша рассказала, планирует ли Жерсон вернуться в Динамо

Бывшая украинская теннисистка Ольга Янчук, ранее состоявшая в отношениях с люксембургским футболистом Жерсоном Родригешом, рассказала, планирует ли вингер вернуться в киевское «Динамо».

– У Жерсона еще год контракта с «Динамо». Он собирается возвращаться в Киев?

– Он говорил мне, что не собирается возвращаться. Иностранцы все же немного иначе воспринимают войну. Думаю, он останется играть в Европе. Сейчас ему нравится в Словакии.

Ранее Ольга Янчук рассказала, как Жерсон Родригеш нарушал режим.