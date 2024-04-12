Защитник Лацио едва не сгорел в своем новеньком Феррари

Защитник «Лацио» Эльсеид Хюсай несколько дней назад едва не сгорел в своем автомобиле. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Албанский защитник недавно приобрел новую «Феррари», и решил прокатиться на ней со своим тестем. Во время движения авто внезапно загорелось, дверь заблокировалась, и двое мужчин оказались запертыми в горящем авто.

К счастью, и Хюсаю, и его тестю таки удалось выбраться из автомобиля без существенных повреждений. Сама «Феррари» сгорела полностью, выяснилось, что у авто был заводской дефект.