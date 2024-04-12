Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Лацио едва не сгорел в своем новеньком Феррари
Италия
12 апреля 2024, 14:47 | Обновлено 12 апреля 2024, 14:48
315
0

Защитник Лацио едва не сгорел в своем новеньком Феррари

Эльсеиду Хюсаю удалось спастись

12 апреля 2024, 14:47 | Обновлено 12 апреля 2024, 14:48
315
0
Защитник Лацио едва не сгорел в своем новеньком Феррари
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльсеид Хюсай

Защитник «Лацио» Эльсеид Хюсай несколько дней назад едва не сгорел в своем автомобиле. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Албанский защитник недавно приобрел новую «Феррари», и решил прокатиться на ней со своим тестем. Во время движения авто внезапно загорелось, дверь заблокировалась, и двое мужчин оказались запертыми в горящем авто.

К счастью, и Хюсаю, и его тестю таки удалось выбраться из автомобиля без существенных повреждений. Сама «Феррари» сгорела полностью, выяснилось, что у авто был заводской дефект.

По теме:
Лацио – Салернитана. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
В Феррари рассказали, на каких трассах могут победить Ред Булл
Наполи и Лацио готовят грандиозный обмен форвардами
Эльсеид Хюсай Лацио Феррари
Источник Sport Mediaset
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХАЦКЕВИЧ: «Я мог ударить в ответ, но тогда был бы большой конфликт»
Футбол | 12 апреля 2024, 12:25 0
ХАЦКЕВИЧ: «Я мог ударить в ответ, но тогда был бы большой конфликт»
ХАЦКЕВИЧ: «Я мог ударить в ответ, но тогда был бы большой конфликт»

Белорусский тренер рассказал о скандальной драке с фанатами «Заглембе» Сосновец

Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
Теннис | 11 апреля 2024, 23:54 1
Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако

11 апреля завершились все матчи 1/8 финала турнира АТР 1000 в Монте-Карло

Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Футбол | 11.04.2024, 23:55
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
ВИДЕО. Невероятный Кросби: 1000 ассистов, место в топ-10 лучших бомбардиров
Хоккей | 12.04.2024, 08:52
ВИДЕО. Невероятный Кросби: 1000 ассистов, место в топ-10 лучших бомбардиров
ВИДЕО. Невероятный Кросби: 1000 ассистов, место в топ-10 лучших бомбардиров
Скамакка шокировал Энфилд. Аталанта разгромила Ливерпуль в Лиге Европы
Футбол | 11.04.2024, 23:50
Скамакка шокировал Энфилд. Аталанта разгромила Ливерпуль в Лиге Европы
Скамакка шокировал Энфилд. Аталанта разгромила Ливерпуль в Лиге Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
10.04.2024, 12:26 2
Футбол
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
11.04.2024, 16:50
Футбол
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
11.04.2024, 09:05 2
Футбол
Сбежавшая из рф спортсменка: «У меня нет времени ностальгировать»
Сбежавшая из рф спортсменка: «У меня нет времени ностальгировать»
11.04.2024, 14:37
Зимние виды
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
10.04.2024, 13:45 9
Футбол
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
10.04.2024, 17:48 41
Футбол
Убийственные замены. Барселона вырвала победу у ПСЖ
Убийственные замены. Барселона вырвала победу у ПСЖ
10.04.2024, 23:53 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем