Мирон МАРКЕВИЧ: «Вызов игроков на Олимпиаду? УАФ должна вмешаться»

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич надеется, что сборная Украины поедет на футбольный турнир Олимпиады-2024 в боевом составе:

«Я уверен, если Олимпийская сборная поедет на турнир в сильнейшем составе, то она может быть серьезным конкурентом для фаворитов турнира. Возникнут ли у Ротаня проблемы с вызовом игроков? Прежде всего в этот вопрос должно вмешаться руководство УАФ. Да и сами футболисты, которые хотят выступать под флагами олимпийской сборной, должны проявлять инициативу, ведь такой шанс дается раз в жизни, да и то не всегда.

Для нас это историческое событие. Думаю, клубы, особенно отечественные, должны пойти навстречу наставникам сборной. И, конечно, необходимо уже сейчас разговаривать с представителями иностранных команд, в которых выступают кандидаты в олимпийскую сборную».