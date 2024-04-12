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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Вызов игроков на Олимпиаду? УАФ должна вмешаться»
Футбол
12 апреля 2024, 14:20 |
702
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Вызов игроков на Олимпиаду? УАФ должна вмешаться»

Тренер «Карпат» – об Олимпийских играх в Париже

12 апреля 2024, 14:20 |
702
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Вызов игроков на Олимпиаду? УАФ должна вмешаться»
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич надеется, что сборная Украины поедет на футбольный турнир Олимпиады-2024 в боевом составе:

«Я уверен, если Олимпийская сборная поедет на турнир в сильнейшем составе, то она может быть серьезным конкурентом для фаворитов турнира. Возникнут ли у Ротаня проблемы с вызовом игроков? Прежде всего в этот вопрос должно вмешаться руководство УАФ. Да и сами футболисты, которые хотят выступать под флагами олимпийской сборной, должны проявлять инициативу, ведь такой шанс дается раз в жизни, да и то не всегда.

Для нас это историческое событие. Думаю, клубы, особенно отечественные, должны пойти навстречу наставникам сборной. И, конечно, необходимо уже сейчас разговаривать с представителями иностранных команд, в которых выступают кандидаты в олимпийскую сборную».

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Мирон Маркевич сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 Украинская ассоциация футбола
Источник zbirna.com
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