Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Мудрика тренеры выгоняли с поля»

Полузащитник «Александрии» Владислав Калитвинцев поделился воспоминаниями об украинском вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике времен выступлений за киевский «Арсенал».

– Какие впечатления были от Мудрика? Он уже тогда много уделял времени индивидуальной работе после тренировок?

– Да, это уже тогда было. В тренировках Миша мог, как говорится, в детский футбол играть: лезть на пятерых-шестерых игроков. Такое случалось, но занимался он очень серьезно: и в зал ходил, и фишки обыгрывал. Бывало так, что после тренировки мы уже помылись, собираемся ехать домой. Смотрим, а он даже под дождем те фишки обыгрывает. Его тренеры потом выгоняли с поля. Но он все равно гнул свою линию и продолжал это делать.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 33 матча за «Челси», отметившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.