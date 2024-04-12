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  4. Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Мудрика тренеры выгоняли с поля»
Украина. Премьер лига
12 апреля 2024, 14:45 |
479
0

Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Мудрика тренеры выгоняли с поля»

Полузащитник «Александрии» поделился воспоминаниями о Михаиле времен киевского «Арсенала»

12 апреля 2024, 14:45 |
479
0
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Мудрика тренеры выгоняли с поля»
ФК Арсенал Киев

Полузащитник «Александрии» Владислав Калитвинцев поделился воспоминаниями об украинском вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике времен выступлений за киевский «Арсенал».

– Какие впечатления были от Мудрика? Он уже тогда много уделял времени индивидуальной работе после тренировок?

– Да, это уже тогда было. В тренировках Миша мог, как говорится, в детский футбол играть: лезть на пятерых-шестерых игроков. Такое случалось, но занимался он очень серьезно: и в зал ходил, и фишки обыгрывал. Бывало так, что после тренировки мы уже помылись, собираемся ехать домой. Смотрим, а он даже под дождем те фишки обыгрывает. Его тренеры потом выгоняли с поля. Но он все равно гнул свою линию и продолжал это делать.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 33 матча за «Челси», отметившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Источник Украинский футбол
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