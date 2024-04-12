Где смотреть онлайн матч УПЛ Заря – Черноморец
Поединок пройдет 14 апреля в 15:30 в Киевской области
В воскресенье, 14 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят луганская «Заря» и «Черноморец» Одесса.
Поединок пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег».
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Начало – в 15:30 по киевскому времени.
Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 12-е место, имея в активе 23 очка после 21 матча.
Одесский «Черноморец» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 8-м месте. В 22 поединках «моряки» набрали 29 очков.
Видеотрансляцию матча «Заря» – «Черноморец» проводит телеканал УНИАН и Youtube-канал Football Hub.
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