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Чемпионат Украины
Заря
14.04.2024 15:30 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 апреля 2024, 13:35 | Обновлено 12 апреля 2024, 13:48
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0

Заря – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 апреля в 15:30 матч 24-го тура УПЛ

12 апреля 2024, 13:35 | Обновлено 12 апреля 2024, 13:48
80
0
Заря – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 14 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят луганская «Заря» и «Черноморец» Одесса.

Поединок пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Луганская «Заря» в турнирной таблице УПЛ занимает 12-е место, имея в активе 23 очка после 21 матча.

Одесский «Черноморец» располагается в турнирной таблице национального чемпионата на 8-м месте. В 22 поединках «моряки» набрали 29 очков.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Заря» – «Черноморец» проводит телеканал УНИАН и Youtube-канал Football Hub.

Заря – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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