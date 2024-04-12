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Украина. Премьер лига
12 апреля 2024, 13:38 | Обновлено 12 апреля 2024, 14:02
1030
0

ЯНЧУК: «Запрет заниматься сексом перед матчами? Жерсону это не мешало»

Бывшая украинская теннисистка рассказала, как люксембургский футболист нарушал режим

12 апреля 2024, 13:38 | Обновлено 12 апреля 2024, 14:02
1030
0
ЯНЧУК: «Запрет заниматься сексом перед матчами? Жерсону это не мешало»
ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

Бывшая украинская теннисистка Ольга Янчук, ранее состоявшая в отношениях с люксембургским футболистом Жерсоном Родригешем, рассказала, как экс-динамовец нарушал режим.

– На ваших глазах Жерсон нарушал спортивный режим?

– Да, нарушал. Хотя я пыталась с этим бороться. Вы же знаете, если взрослый человек что-то хочет делать, то ему невозможно запретить. Пыталась контролировать, насколько могла. Вроде бы неплохо получалось. Лично я, когда играла в теннис, то, можно сказать, совсем не гуляла. Я не употребляла алкоголь и ночной жизни у меня не было. Я концентрировалась только на теннисе. Вот со своей стороны и подсказывала ему. Мне кажется, что до знакомства со мной он был более гулящим. Его лучшие друзья из Люксембурга говорили мне, что он изменился. Возможно, это и не моя заслуга, а он сам сделал выводы. Какова сейчас ситуация, я не знаю, потому что мы не живем вместе.

– Жерсон мог, например, в пять утра прийти домой из клуба, а потом пойти на тренировку?

– Такое очень редко бывало. В начале его карьеры в «Динамо» случались подобные косяки, но, видимо, ему в команде что-то сказали, и он перестал так делать. В большинстве случаев, если они выигрывали, то после матча командой могли пойти куда-то. В выходные мы все также собирались. Такие дни он не пропускал! Если накануне матча ему очень хотелось гулять, то я просила, чтобы это хотя бы было дома. Чтобы под присмотром находился. Приезжали к нему и друзья из Люксембурга, и динамовцы. Жерсон хорошо с Сидклеем, Томашем Кадаром, Момо Кадири дружил... За ужином они могли немного выпить.

– А правда, что тренеры футболистам перед матчами запрещают сексом заниматься?

– Жерсону это не мешало.

Ранее Ольга Янчук отреагировала на проблемы Жерсона Родригеша с законом.

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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