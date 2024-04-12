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  4. «Умел очень многое». Милевский назвал лучшего плеймейкера, с которым играл
Украина. Премьер лига
12 апреля 2024, 13:12 |
699
0

«Умел очень многое». Милевский назвал лучшего плеймейкера, с которым играл

Бывший игрок «Динамо» отметил Валентина Белькевича и Франческо Тотти

12 апреля 2024, 13:12 |
699
0
«Умел очень многое». Милевский назвал лучшего плеймейкера, с которым играл
ФК Динамо Киев. Валентин Белькевич

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский назвал лучшего плеймейкера, с которым ему довелось играть в одной команде:

«Вопрос о плеймейкере. Для меня лучшим всегда был Валентин Белькевич. Он умел очень много таких вещей, которые никто не умеет. Но, к сожалению, царство небесное ему. Из европейцев, наверное, Франческо Тотти. Вот так вот».

Ранее Артем Милевский прокомментировал известную историю, когда он пришел на презентацию нового главного тренера киевского «Динамо» Олега Блохина в халате.

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Валентин Белькевич Франческо Тотти Динамо Киев Артем Милевский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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