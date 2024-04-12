Владислав ВАНАТ: «Все матчи с начала чемпионата для нас как финалы»
Нападающий «Динамо» оценил турнирное положение киевлян
Нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат поделился эмоциями от наград лучшему игроку УПЛ декабря-февраля и марта, а также оценил состояние «бело-синих» накануне матча 24-го тура чемпионата Украины против «Александрии».
– Конечно, я благодарен партнерам, за то, что помогли мне стать лучшим игроком за эти два периода и получить эти награды. В этом наша общая заслуга. Хотел бы получить такую награду и за последующие месяцы, ведь приятно, когда твои старания и работу замечают и признают, ради этого и играем в футбол. Конечно, хочется быть лучшим.
– Вы также на данный момент являетесь лучшим бомбардиром чемпионата Украины, на вашем счету 11 забитых мячей. Стремитесь получить этот титул по итогам всего сезона?
– Самое главное – это получить чемпионство вместе с командой, но и стремление стать лучшим бомбардиром тоже стоит близко к этому.
– Кто вас больше всего поддерживает в ваших стремлениях?
– Семья и девушка. Они часто приходят на стадион, чтобы поболеть за меня. Мы также обсуждаем футбол дома, мои близкие могут дать совет, и это самые ценные советы и в футболе, и в жизни. Стараюсь прислушиваться к ним, ведь те, кто их дает, хорошо разбираются в том, о чем говорят.
– Чего ожидаете от предстоящего поединка с «Александрией»? Насколько тяжелым будет матч?
– Думаю, будет непростой поединок, у этого соперника есть свой индивидуальный стиль игры. Впереди у нас тяжелый календарь, все матчи будут сложными.
– Александр Тымчик сказал, что девять туров, которые остались, будут, как девять финалов, вы с этим согласны?
– Я бы сказал, что у нас не девять финалов, а все матчи с начала чемпионата, как финалы. Именно такой настрой команды. Надеюсь, мы выиграем все оставшиеся поединки.
– За последнее время «Динамо» потеряло очки дважды – с «Вересом» и ЛНЗ – командами из нижней части турнирной таблицы. Чего именно не хватило?
– Лучше, чтобы это комментировал тренерский штаб. От себя могу сказать, что игроки, которые были на поле с первых минут и выходили на замену, показали не лучшую свою игру.
– Кто в команде наиболее дисциплинированный и никогда не опаздывает?
– На тренировки не опаздывает никто. А на базу кто-то может приехать раньше, кто-то позже, даже за 10 минут до сбора. Я, например, приехал в 8:30, хотя нужно было на 10.00.
Матч «Александрия» – «Динамо» Киев состоится 13 апреля в 15:30 по киевскому времени.
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