Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Кривбассе отреагировали на скандальные слова капитана сборной Эстонии
Украина. Премьер лига
12 апреля 2024, 13:27 | Обновлено 12 апреля 2024, 13:33
109
0

В Кривбассе отреагировали на скандальные слова капитана сборной Эстонии

Владимир Баенко считает неправильной позицию Константина Васильева

12 апреля 2024, 13:27 | Обновлено 12 апреля 2024, 13:33
109
0
В Кривбассе отреагировали на скандальные слова капитана сборной Эстонии
ФК Кривбасс. Владимир Баенко

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко отреагировал на скандальные высказывания капитана сборной Эстонии Константина Васильева относительно войны в Украине:

«После высказываний Константина, для меня как украинца, который никуда отсюда не собирается уезжать, его позиция абсолютно непонятна. Для нас – украинцев, и для вас – эстонцев, и всех людей с европейскими демократическими взглядами, все стало понятно после 24 февраля 2022 года. После полномасштабного вторжения России в Украину все границы стерты. Есть либо черное, либо белое. Я не могу понять, почему Константин не может сказать, что белое – это белое, черное – это черное, а вместо этого говорит, что это серое. Нет серого. россия напала на Украину Это агрессия, война. Это убийства. Убийства пленных – это нарушение всех конвенций. Об этом надо говорить как есть. Мы все это переживаем на себе, понимаете?

Позиция Константина меня, как украинца, как человека европейских взглядов и человека, который понимает и знает эстонцев, человека, который прожил в Эстонии более полутора лет, очень сильно задевает, и я считаю ее неправильной. Он должен для себя определить, на какой он стороне – зла или добра. Мой ребенок под звуки сирены во время тренировок идет в бомбоубежище. Я думаю, что у Константина тоже есть дети и он в такой ситуации сразу бы определился, на чьей он стороне. Звуки взрывов ракет стирают все границы.

Для него было бы лучше, если бы он для всех эстонцев сказал, на чьей стороне. Если он на стороне россии и поддерживает агрессора и вместе с ними может видеть будущее, это его выбор. Просто его нужно сделать, и не уходить от ответа. Уклоняться от ответа – это значит бояться ответственности. Бояться ответственности – это не взрослый поступок.

Спасибо всем вам за поддержку Украины. Спасибо, что вы подставили плечо, приняли наших граждан и помогаете нам и сегодня. Спасибо Виктору Леваде, президенту «Левадии», за его неоценимую помощь Украине. Он поддерживает Украину как публично, так и финансово. Поддерживают также футбольные клубы «Левадия» и «Флора», футбольный союз. Все понимают, на чьей стороне правда, и это очень важно.

Если кто-то сомневается в том, что происходит в Украине, то я готов их лично встретить в Кривом Роге. Вы увидите, как во время тренировки более 100 детей нашей академии спускаются в бомбоубежище. Как дети тренируются по 20 минут в день из часа тренировки, потому что 40 минут они проводят в бомбоубежище. Я вам покажу все без телевизора, это будет гораздо ярче и яснее».

По теме:
Полтава – Агробизнес, Левый берег – Карпаты. Смотреть онлайн LIVE
«Умел очень многое». Милевский назвал лучшего плеймейкера, с которым играл
ЮКСА – Дружба, Реал Фарма – Звягель. Смотреть онлайн LIVE
Владимир Баенко Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига сборная Эстонии по футболу российско-украинская война
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший лидер Динамо подписал контракт с бразильским клубом
Футбол | 12 апреля 2024, 05:25 1
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший лидер Динамо подписал контракт с бразильским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший лидер Динамо подписал контракт с бразильским клубом

Уругваец Карлос де Пена стал игроком футбольного клуба «Баия»

Тайсон ФЬЮРИ: «Хочу миллиард долларов. Я на пути к этому»
Бокс | 11 апреля 2024, 16:28 5
Тайсон ФЬЮРИ: «Хочу миллиард долларов. Я на пути к этому»
Тайсон ФЬЮРИ: «Хочу миллиард долларов. Я на пути к этому»

Боксер рассчитывает на выгодные контракты в Саудовской Аравии

Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико
Футбол | 11.04.2024, 15:23
Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико
Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико
ФОТО. Дети Гарри Кейна попали в больницу после автомобильной аварии
Футбол | 12.04.2024, 08:35
ФОТО. Дети Гарри Кейна попали в больницу после автомобильной аварии
ФОТО. Дети Гарри Кейна попали в больницу после автомобильной аварии
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Футбол | 11.04.2024, 23:55
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
10.04.2024, 12:26 2
Футбол
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
11.04.2024, 06:15 6
Футбол
Сбежавшая из рф спортсменка: «У меня нет времени ностальгировать»
Сбежавшая из рф спортсменка: «У меня нет времени ностальгировать»
11.04.2024, 14:37
Зимние виды
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 23:20
Футбол
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
11.04.2024, 16:50
Футбол
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 14:33 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем