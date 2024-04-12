Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»

Капитан национальной сборной Эстонии по футболу Константин Васильев недавно сделал резонансное заявление относительно войны в Украине:

«Если победит Украина, возможно, будет мир. Если победит россия, возможно, будет мир. Если обе стороны решат поговорить и заключить мирный договор, то, возможно, будет мир.

То, что люди хотят слышать, не связано с тем, что я думаю. Это не означает, что я на чьей-то стороне. Для меня непостижимо то, что происходит в мире. Лет 5 назад я бы не поверил, что такие вещи могут происходить сейчас, и в своем нынешнем состоянии я не должен отвечать, почему это произошло, как, по каким причинам».

За эти слова Константин Васильев получил шквал критики, из-за чего 39-летний ветеран решил отказаться от капитанской повязки в национальной команде. Эту ситуацию прокомментировала Федерация футбола Эстонии:

«Мы повторяем единую и четкую позицию объединения: мы за Эстонию, за поддержку Украины и против российской агрессии. Поддержка Украины означает, конечно, что мы против войны россии в Украине, мы это осуждаем. Мы искренне надеемся, что война закончится тем, что Украина вернет контроль над всей своей территорией, и как можно быстрее.

Константин Васильев пояснил, что он пацифист по своей природе и лоялен к Эстонии во всех смыслах, но, понимая ситуацию, решил отказаться от капитанства мужской сборной Эстонии. Совет признает решение Васильева и не сомневается в его лояльности».