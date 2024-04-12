Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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12 апреля 2024, 12:38 |
1891
5

Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»

Константин Васильев получил шквал критики и отказался от капитанской повязки в команде

12 апреля 2024, 12:38 |
1891
5
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
Madis Veltman. Константин Васильев

Капитан национальной сборной Эстонии по футболу Константин Васильев недавно сделал резонансное заявление относительно войны в Украине:

«Если победит Украина, возможно, будет мир. Если победит россия, возможно, будет мир. Если обе стороны решат поговорить и заключить мирный договор, то, возможно, будет мир.

То, что люди хотят слышать, не связано с тем, что я думаю. Это не означает, что я на чьей-то стороне. Для меня непостижимо то, что происходит в мире. Лет 5 назад я бы не поверил, что такие вещи могут происходить сейчас, и в своем нынешнем состоянии я не должен отвечать, почему это произошло, как, по каким причинам».

За эти слова Константин Васильев получил шквал критики, из-за чего 39-летний ветеран решил отказаться от капитанской повязки в национальной команде. Эту ситуацию прокомментировала Федерация футбола Эстонии:

«Мы повторяем единую и четкую позицию объединения: мы за Эстонию, за поддержку Украины и против российской агрессии. Поддержка Украины означает, конечно, что мы против войны россии в Украине, мы это осуждаем. Мы искренне надеемся, что война закончится тем, что Украина вернет контроль над всей своей территорией, и как можно быстрее.

Константин Васильев пояснил, что он пацифист по своей природе и лоялен к Эстонии во всех смыслах, но, понимая ситуацию, решил отказаться от капитанства мужской сборной Эстонии. Совет признает решение Васильева и не сомневается в его лояльности».

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сборная Эстонии по футболу российско-украинская война
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Комментарии 5
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Octopus
Если росия победит, начнутся этнические чистки и гибнуть станет больше людей чем во время боевых действий. Просто об этом знать никто не будет, они под Изюмом казнили и закопали больше 2 тысяч человек и узнали об этом только потому что оттуда драпанули. Население будет ходить на раздачу гречки с поникшей головой, чтоб не встретиться случайно взглядом с оккупантом. Если чеченцу или буряту понравится твоя жена, дом или дочь, то ты труп.
Это мир по-чекистски, и другого не будет.
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+3
Андрій Заліщук
якийсь недотроль)))
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+3
Gudok
Васильєв - этого достаточно)
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+2
Gargantua
Фукуяма на минималках
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+2
Український Крим
росія вже не переможе Україну, шанс втрачено! єдине завдання, яке зараз вирішує Хуйло, Патрушев і компанія старих пердунів, це якомога довше пожити і померти своєю смертю більше жодної мети вони вже не переслідують
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0
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