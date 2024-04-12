На известного теннисиста Корду напали на улице и отобрали дорогущие часы

Американский теннисист Себастьян Корда стал жертвой ограбления. Инцидент произошел за несколько дней старта турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Как сообщает Le Figaro, вечером в прошлый четверг на 27-ю ракетку мира напали на улице в Рокбрюн-Кап-Мартен двое неизвестных и отобрали у него часы Richard Mille стоимостью 300 тысяч евро.

На данный момент полицией коммуны ведётся расследование. Представителям органов удалось взять образцы ДНК нападавших. Кроме того, момент преступления был заснят на камеру.

Отмечается, что один из злоумышленников повалил 23-летнего Корду на землю и держал его, пока его сообщник снимал с теннисиста часы. Оба грабителя были в масках и до сих пор не найдены. Корда обратился в полицейский участок Ментона, было начато расследование.

Добавим, что на турнире в Монте-Карло американец во втором круге проиграл итальянцу Яннику Синнеру.