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Чемпионат Европы
12 апреля 2024, 09:25 |
350
0

Известно, сколько получат игроки сборной Франции, если победят на Евро-2024

Федерация футбола страны отдает игрокам 30% от дохода, полученного за участие в турнирах

12 апреля 2024, 09:25 |
350
0
Известно, сколько получат игроки сборной Франции, если победят на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Футболисты сборной Франции могут серьезно обогатиться в случае триумфа на предстоящем Евро-2024.

Федерация футбола страны отдает игрокам 30% от дохода, полученного за участие в турнирах. На континентальном первенстве команды будут получать по 1 млн евро за победу и 500 тысяч за ничью на групповом этапе, 1,5 млн за выход в 1/8 финала, 2,5 млн за выход в четвертьфинал, 4 млн – в полуфинал, 5 млн – в финал, и дополнительно предусмотрено 8 млн для победителя.

Максимальная сумма, которую может заработать одна из команд, составляет 28,25 млн евро. Соответственно, из них французские футболисты могут рассчитывать на 8,47 млн. Также, по информации L`Equipe, игроки получат часть доходов от имиджевых прав – в случае выхода в финал каждому достанется ориентировочно по 150 тысяч евро.

Таким образом, общая сумма в случае триумфа на Евро-2024 для одного футболиста «трехцветных» может достичь суммы в 470 тысяч евро. К примеру, за выход в финал ЧМ-2022 игроки «Ле Блу» получили по 490 тысяч в евровалюте.

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Источник L'Equipe
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