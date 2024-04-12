ВИДЕО. Болельщик отхлестал кнутом одноклубника Бензема после матча
«Аль-Иттихад» разгромно проиграл «Аль-Хилялю» в финале Суперкубка
После окончания матча за Суперкубок Саудовской Аравии нападающий «Аль-Иттихада» Абдерразак Хамдалла начал выяснять отношения с болельщиком.
Марокканский футболист подошел к мужчине и плеснул в него водой из бутылки. В ответ болельщик начал бить Хамдаллу чем-то похожим на хлыст, веревку или ремень.
Болельщика сразу же вывели с трибун, а игрока оттаскивали в сторону одноклубники и стюарды.
Напомним, обладателем Суперкубка Саудовской Аравии стал «Аль-Хиляль», который на стадионе в Абу-Даби разгромил «Аль-Иттихад» – 4:1.
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