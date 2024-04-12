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Саудовская Аравия
12 апреля 2024, 07:37 | Обновлено 12 апреля 2024, 07:40
592
1

ВИДЕО. Болельщик отхлестал кнутом одноклубника Бензема после матча

«Аль-Иттихад» разгромно проиграл «Аль-Хилялю» в финале Суперкубка

12 апреля 2024, 07:37 | Обновлено 12 апреля 2024, 07:40
592
1
ВИДЕО. Болельщик отхлестал кнутом одноклубника Бензема после матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдерразак Хамдалла

После окончания матча за Суперкубок Саудовской Аравии нападающий «Аль-Иттихада» Абдерразак Хамдалла начал выяснять отношения с болельщиком.

Марокканский футболист подошел к мужчине и плеснул в него водой из бутылки. В ответ болельщик начал бить Хамдаллу чем-то похожим на хлыст, веревку или ремень.

Болельщика сразу же вывели с трибун, а игрока оттаскивали в сторону одноклубники и стюарды.

Напомним, обладателем Суперкубка Саудовской Аравии стал «Аль-Хиляль», который на стадионе в Абу-Даби разгромил «Аль-Иттихад» – 4:1.

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Аль-Иттихад Джидда Аль-Хиляль Суперкубок Саудовской Аравии по футболу драка с болельщиками видео
Источник Instagram
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Serhii P.
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