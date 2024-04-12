ВИДЕО. Болельщик отхлестал кнутом одноклубника Бензема после матча

После окончания матча за Суперкубок Саудовской Аравии нападающий «Аль-Иттихада» Абдерразак Хамдалла начал выяснять отношения с болельщиком.

Марокканский футболист подошел к мужчине и плеснул в него водой из бутылки. В ответ болельщик начал бить Хамдаллу чем-то похожим на хлыст, веревку или ремень.

Болельщика сразу же вывели с трибун, а игрока оттаскивали в сторону одноклубники и стюарды.

Напомним, обладателем Суперкубка Саудовской Аравии стал «Аль-Хиляль», который на стадионе в Абу-Даби разгромил «Аль-Иттихад» – 4:1.