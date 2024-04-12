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12 апреля 2024, 06:45 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля

Важные события во всех видах спорта

12 апреля 2024, 06:45 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 12 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

12:45 Полтава – Агробизнес

Favbet 2.35 – 3.00 – 2.96

13:30 Левый берег – Карпаты

Favbet 2.45 – 3.10 – 2.60

14:00 Мариуполь – Нива Бузовая

Favbet 1.89 – 3.26 – 4.06

21:30 Аугсбург – Унион Берлин

Favbet 2.13 – 3.70 – 2.65

22:00 Бетис – Сельта

Favbet 2.12 – 3.60 – 3.78

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Источник Sport.ua
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