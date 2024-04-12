Другие новости12 апреля 2024, 06:45 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля
Важные события во всех видах спорта
12 апреля 2024, 06:45 |
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В пятницу, 12 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
12:45 Полтава – Агробизнес
13:30 Левый берег – Карпаты
14:00 Мариуполь – Нива Бузовая
21:30 Аугсбург – Унион Берлин
22:00 Бетис – Сельта
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