ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля

В пятницу, 12 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

12:45 Полтава – Агробизнес

2.35 – 3.00 – 2.96

13:30 Левый берег – Карпаты

2.45 – 3.10 – 2.60

14:00 Мариуполь – Нива Бузовая

1.89 – 3.26 – 4.06

21:30 Аугсбург – Унион Берлин

2.13 – 3.70 – 2.65

22:00 Бетис – Сельта

2.12 – 3.60 – 3.78