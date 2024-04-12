Другие новости12 апреля 2024, 06:39 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
12 апреля 2024, 06:39 |
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В пятницу, 12 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Лацио – Салернитана
22:00 Бетис – Сельта
КИБЕРСПОРТ
10:00 Virtus.pro – G2 Esports
12:00 NAVI Junior – rest famers
13:15 Team Liquid – FaZe Clan
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