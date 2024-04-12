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12 апреля 2024, 06:39 |
41
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

12 апреля 2024, 06:39 |
41
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 12 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Лацио – Салернитана

Ggbet 1.33 – 5.50 – 9.70

22:00 Бетис – Сельта

Ggbet 2.10 – 3.50 – 3.65

КИБЕРСПОРТ

10:00 Virtus.pro – G2 Esports

Ggbet 1.97 – 1.77

12:00 NAVI Junior – rest famers

Ggbet 1.86 – 1.88

13:15 Team Liquid – FaZe Clan

Ggbet 2.80 – 1.40

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Источник Sport.ua
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