СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля

В пятницу, 12 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Лацио – Салернитана

1.33 – 5.50 – 9.70

22:00 Бетис – Сельта

2.10 – 3.50 – 3.65

КИБЕРСПОРТ

10:00 Virtus.pro – G2 Esports

1.97 – 1.77

12:00 NAVI Junior – rest famers

1.86 – 1.88

13:15 Team Liquid – FaZe Clan

2.80 – 1.40