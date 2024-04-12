ОФИЦИАЛЬНО. Бывший лидер Динамо подписал контракт с бразильским клубом
Уругваец Карлос де Пена стал игроком футбольного клуба «Баия»
Бразильский футбольный клуб «Баия» и уругвайский хавбек Карлос де Пена договорились о сотрудничестве. Футболист будет играть за команду до конца 2024 года.
Последние два года вингер выступал за «Интернасьонал». За клуб из Порту-Алегри он забил 14 голов и отдал 11 результативных передач за 102 матча.
Карлос с апреля 2019 года был игроком киевского «Динамо». Покинул «бело–синих» уругваец после начала войны. В УПЛ он забил 10 голов и отдал 12 ассистов за 54 сыграных поединка.
За карьеру де Пена также играл в составе «Насьонала», «Мидлсбро» и «Овьедо». Портал transfermark оценивает 32-летнего вингера в 2,5 млн евро.
В минувшем сезоне бразильской Серии А «Баия» заняла 16-е место, опередив зону вылета на 1 балл.
1️⃣4️⃣ #PaixãoQueVibra #BBMP https://t.co/ZUsgfIXdHe pic.twitter.com/q9Rwvk7xPQ— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 12, 2024
📸 Já se sentindo em casa 👤 @carlosdepena #BBMP https://t.co/UZxJljc2xD pic.twitter.com/4FMZXeIlOs— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 12, 2024
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