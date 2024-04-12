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Бразилия
12 апреля 2024, 05:25 | Обновлено 12 апреля 2024, 05:34
262
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший лидер Динамо подписал контракт с бразильским клубом

Уругваец Карлос де Пена стал игроком футбольного клуба «Баия»

12 апреля 2024, 05:25 | Обновлено 12 апреля 2024, 05:34
262
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший лидер Динамо подписал контракт с бразильским клубом
twitter.com/ecbahia

Бразильский футбольный клуб «Баия» и уругвайский хавбек Карлос де Пена договорились о сотрудничестве. Футболист будет играть за команду до конца 2024 года.

Последние два года вингер выступал за «Интернасьонал». За клуб из Порту-Алегри он забил 14 голов и отдал 11 результативных передач за 102 матча.

Карлос с апреля 2019 года был игроком киевского «Динамо». Покинул «бело–синих» уругваец после начала войны. В УПЛ он забил 10 голов и отдал 12 ассистов за 54 сыграных поединка.

За карьеру де Пена также играл в составе «Насьонала», «Мидлсбро» и «Овьедо». Портал transfermark оценивает 32-летнего вингера в 2,5 млн евро.

В минувшем сезоне бразильской Серии А «Баия» заняла 16-е место, опередив зону вылета на 1 балл.

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Карлос де Пена Баия Динамо Киев Интернасьонал чемпионат Бразилии по футболу
Источник Sport.ua
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