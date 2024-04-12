Александр ТЫМЧИК: «У нас осталось 9 игр, это будет 9 финалов»

Фланговый защитник киевского «Динамо» Александр Тимчик поделился ожиданиями от матча против «Александрии» в рамках 24-го тура УПЛ. Футболист заверил, что команда имеет мотивацию реабилитироваться перед болельщиками после потери очков в игре с ЛНЗ. «У нас осталось 9 игр, это будет 9 финалов»

– Александр, уже утихли эмоции после матча с ЛНЗ? Можешь с холодной головой оценить игру и сказать, что не вышло?

– Конечно, мы уже переключаемся на игру с «Александрией» и готовимся к ней. Хотим реабилитироваться перед своими болельщиками, получить три пункта и скорее забыть эту ничью. Конечно, досадно, что мы не получили три балла, но это футбол, у каждого бывают ошибки. Мы не можем во всех матчах побеждать и в каждом матче получать три очка.

– А был ли уже разбор игры?

– Нет, еще не было. Полагаю, что у нас не было много ошибок. У нас были хорошие моменты при счете 1:0 в нашу пользу, если бы мы забили второй и третий, игра была бы сделана. А так получилось, что матч завершился со счётом 1:1.

– Какое сейчас моральное состояние в команде?

– Конечно, после победы ты лучше восстанавливаешься, с лучшим настроением выходишь на тренировку и готовишься к следующему матчу. После поражения или ничьей настроение не такое положительное, но это футбол, у каждого бывают ошибки. Мы профессиональные футболисты, будем пытаться исправлять ситуацию в турнирной таблице.

– Уже готовитесь к матчу с «Александрией»?

– Пока мы не готовились конкретно к матчу. Вчера был выходной, сегодня только собрались. Думаю, с завтрашнего дня будем готовиться в «Александрию», тренерский штаб будет указывать нам на сильные и слабые стороны соперника.

– «Динамо» имеет длительную серию без поражений. Это приятная тенденция?

– Приятно, что мы не проиграли ни одного матча, но тоже не радуют ничьи в матчах с «Вересом» и ЛНЗ. Мы будем бороться до конца и настраиваться на каждую игру, как на финал. У нас осталось 9 игр, это будет 9 финалов. Будем настраиваться не потерять ни одного очка, выходить на каждый матч с таким настроением.

–«Динамо» сейчас доиграет пропущенные поединки, так что у команды насыщенный график игр. Хватает ли сил, эмоций, физических кондиций?

– Сил хватает, эмоций тоже. Когда ты побеждаешь, ты даже не замечаешь, что через три дня матчи. Играть приятнее, чем тренироваться.