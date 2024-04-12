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Украина. Премьер лига
12 апреля 2024, 03:12 | Обновлено 12 апреля 2024, 03:21
42
0

Легионер Кривбасса может вернуться в игру в ближайшем матче против Руха

Ганский форвард Принс Аду получил ушиб на тренировке перед игрой с Ворсклой

12 апреля 2024, 03:12 | Обновлено 12 апреля 2024, 03:21
42
0
Легионер Кривбасса может вернуться в игру в ближайшем матче против Руха
ФК Кривбасс. Принс Аду

Основной форвард «Кривбасса» Принс Аду имеет все шансы вернуться в стартовый состав криворожцев уже на субботний матч против «Руха».

Ганский форвард получил забой на тренировке за день до игры УПЛ против полтавской «Ворсклы» (1:1).

Поединок 24 тура УПЛ между «Рухом» и «Кривбассом» состоится на «Арене Львов» 13 апреля в 18:00.

«Кривбасс» имеет 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице после «Шахтера» (49).

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Принс Аду чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух - Кривбасс Рух Львов возвращение восстановление
Источник ТаТоТаке
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