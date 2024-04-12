Украина. Премьер лига12 апреля 2024, 03:12 | Обновлено 12 апреля 2024, 03:21
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Легионер Кривбасса может вернуться в игру в ближайшем матче против Руха
Ганский форвард Принс Аду получил ушиб на тренировке перед игрой с Ворсклой
12 апреля 2024, 03:12 | Обновлено 12 апреля 2024, 03:21
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Основной форвард «Кривбасса» Принс Аду имеет все шансы вернуться в стартовый состав криворожцев уже на субботний матч против «Руха».
Ганский форвард получил забой на тренировке за день до игры УПЛ против полтавской «Ворсклы» (1:1).
Поединок 24 тура УПЛ между «Рухом» и «Кривбассом» состоится на «Арене Львов» 13 апреля в 18:00.
«Кривбасс» имеет 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице после «Шахтера» (49).
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