Легионер Кривбасса может вернуться в игру в ближайшем матче против Руха

Основной форвард «Кривбасса» Принс Аду имеет все шансы вернуться в стартовый состав криворожцев уже на субботний матч против «Руха».

Ганский форвард получил забой на тренировке за день до игры УПЛ против полтавской «Ворсклы» (1:1).

Поединок 24 тура УПЛ между «Рухом» и «Кривбассом» состоится на «Арене Львов» 13 апреля в 18:00.

«Кривбасс» имеет 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице после «Шахтера» (49).