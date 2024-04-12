Левый защитник львовского «Руха» Ростислав Лях рассказал, что ожидает от матча с «Кривбассом» в следующем туре УПЛ.

«Всегда неприятно проигрывать, но поражение от «Шахтера» – хороший урок для нас. Мы увидели свои слабые стороны и в каких игровых компонентах нам следует добавить. Проанализировав ошибки, команда в обычном режиме готовится к матчу с Кривбассом.

Мы следим за всеми своими соперниками и, конечно, видели матчи криворожской команды. Они сейчас на втором месте в УПЛ, но «Рух» готов к матчам с лидерами. Такие поединки важны, чтобы продемонстрировать наш уровень и проявить себя с лучшей стороны. Команда разобрала игры «Кривбасса», поэтому мы готовы к этому поединку.

Нам будет противостоять боевая команда, в которой собраны очень искусные игроки. В составе криворожцев хватает креативных футболистов, поэтому этот матч будет непростым для нас», – сказал Лях.

23-летний футболист в этом сезоне УПЛ сыграл 10 матчей, забил 1 гол. Портал transfermarkt оценивает Ростислава в 400 тысяч евро.