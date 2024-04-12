ПОНОМАРЕВ: «Кривбасс борется за чемпионство и показывает хороший футбол»

Наставник львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от игры с «Кривбассом» в матче 24-го тура УПЛ.

«Ничего страшного не произошло и поражение «Шахтера» не повлияло на общее настроение команды. Такие матчи будут случаться, поэтому главное сделать правильные выводы и двигаться дальше. Поединок против «горняков» был хорошим уроком для нас и указал на наши ошибки, которые мы постараемся исправить, чтобы продолжить прогресс.

Теперь впереди матч с «Кривбассом». Криворожцы борются за чемпионство и показывают очень хороший футбол. Это серьезный соперник и «Рух» готовится к тяжелому поединку. Мы не смотрим на то, что выиграли в Кривом Роге в первом круге – сейчас будет совсем другая игра. Для нас каждый матч сложный, ведь в чемпионате сейчас нет слабых соперников. Следовательно, к каждому поединку готовиться с полной самоотдачей. Собираемся и готовимся к серьезному противостоянию, потому что «Кривбасс» также борется за чемпионство в этом чемпионате. Это уже хорошая команда, поэтому мы готовимся к серьезному противостоянию.

Кривбасс играет в современный футбол. У них очень качественный и быстрый переход из обороны в атаку, но они могут быстро вернуться в защиту. Это очень хорошо организованный коллектив, на протяжении всего матча демонстрирующий высокую интенсивность. Силу этой команды подтверждают ее результаты в чемпионате, ведь команда находится в группе лидеров УПЛ. «Рух» интересно играть против таких соперников, ведь хочется проверить свои силы на фоне такой команды как «Кривбасс», – сказал главный тренер львовской команды.