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ITF
12 апреля 2024, 01:19 | Обновлено 12 апреля 2024, 01:39
191
0

СВИТОЛИНА: «В Дубае и в Индиан-Уэллсе мне было плохо после матчей»

Украинская теннисистка подходит к матчам против Румынии в отличной форме

12 апреля 2024, 01:19 | Обновлено 12 апреля 2024, 01:39
191
0
СВИТОЛИНА: «В Дубае и в Индиан-Уэллсе мне было плохо после матчей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Лидер женской сборной Украины по теннису Элина Свитолина (№18 WTA) рассказала о своей физической форме накануне матчей против сборной Румынии в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

«Состояние здоровья улучшилось. Даже в Чарльстоне, когда мне пришлось играть два матча в один день, я на следующий день чувствовала себя хорошо.

Я бы не сказала, что отыграла хорошо эту американскую серию турниров, но отыграла как смогла и тренировалась по максимуму. Были очень непростые матчи. Я не чувствовала, что была в стопроцентной физической форме, но когда ты атлет, ты не можешь себя чувствовать на сто процентов каждый день. Думаю, что эта американская серия меня действительно укрепила и мои мышцы тоже.

Например, в Дубае или в Индиан-Уэллсе я чувствовала себя плохо после матчей. После Майами и после Чарльстона все гораздо лучше. Здесь у нас были отличные тренировки, по два в день. Мы даже шутили, что у нас вышел такой мини-сбор перед грунтовым сезоном. Очень рада, что мы так собрались, очень дружная атмосфера в команде и очень надеюсь, что все это мы сможем перенести и на наш матч», – сказала Свитолина.

Украинская теннисистка также призналась, что ей важна поддержка болельщиков. Она вспомнила свое выступление на Уимблдоне.

«Я помню, когда был стриминг моего матча от Setanta Sports во время Уимблдона – это было невероятно. Сколько поддержки получила.

Это очень круто, очень мотивирует, поэтому не останавливайтесь комментировать и не останавливайтесь делать стриминги матчей, потому что это реально очень мотивирует, чтобы добиваться побед, чтобы играть лучше, реально очень большой толчок вперед для нас.

Думаю, это очень важно тоже для детей, которые смотрят. Кто-то высылал мне видео, как дети смотрят, машут ракеткой перед телевизором. Потому это реально очень круто.

Я вижу, что многие дети идут на теннис, это развивается в Украине. Для меня это очень важно. С фондом мы сделали уже много проектов для детей, и такой партнер, как Setanta Sports – то, что они делают для спорта, реально очень круто. Я очень рада, что они с нами и что они – наши партнеры», – призналась Элина.

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Элина Свитолина женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг ITF
Источник Большой теннис Украины
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