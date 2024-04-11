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  4. Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
ATP
11 апреля 2024, 23:54 |
462
0

Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако

11 апреля завершились все матчи 1/8 финала турнира АТР 1000 в Монте-Карло

11 апреля 2024, 23:54 |
462
0
Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

11 апреля состоялись все матчи 1/8 финала грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в двух сетах обыграл Лоренцо Музетти. В четвертьфинале он сыграет против Алекса Де Минаура, который выбил Алексея Попырина.

Второй сеяный Янник Синнер в двух партиях выиграл у Яна-Леннарда Штруффа. Далее итальянец проведет поединок с Хольгером Руне. Датчанин вырвал победу у Григора Димитрова.

4-я ракетка Даниил Медведев проиграл Карену Хачанову.

5-й сеяный Александр Зверев уступил Стефаносу Циципасу в двух сетах. Грек побеждал во второй партии 5:0 (A:40), но Зверев сумел перевести игру на тай-брейк. Тем не менее, греку все же удалось закрыть за собой матч.

В еще одном четвертьфинале встретятся Каспер Рууд и Уго Умбер. Норвежец победил Хуберта Хуркача, а француз с камбеком одолел Лоренцо Сонего.

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Лоренцо Музетти – 7:5, 6:3
Алекс Де Минаур [11] – Алексей Попырин – 6:3, 6:4

Лоренцо Сонего – Уго Умбер [14] – 7:5, 3:6, 1:6
Хуберт Хуркач [10] – Каспер Рууд [8] – 4:6, 2:6

Нижняя часть сетки

Александр Зверев [5] – Стефанос Циципас [12] – 5:7, 6:7 (3:7)
Карен Хачанов [15] – Даниил Медведев [4] – 6:3, 7:5

Хольгер Руне [7] – Григор Димитров [9] – 7:6 (11:9), 3:6, 7:6 (7:2)
Ян-Леннард Штруфф – Янник Синнер – 4:6, 2:6

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. Пары 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Алекс Де Минаур [11]
Уго Умбер [14] – Каспер Рууд [8]

Нижняя часть сетки

Стефанос Циципас [12] – Карен Хачанов [15]
Хольгер Руне [7] – Янник Синнер

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ATP Монте-Карло Новак Джокович Лоренцо Музетти Алекс де Минаур Алексей Попырин Лоренцо Сонего Уго Умбер Хуберт Хуркач Каспер Рууд Александр Зверев Стефанос Циципас Карен Хачанов Даниил Медведев Хольгер Руне Григор Димитров Ян-Леннард Штруфф Янник Синнер
Источник Sport.ua
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