Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако

11 апреля состоялись все матчи 1/8 финала грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в двух сетах обыграл Лоренцо Музетти. В четвертьфинале он сыграет против Алекса Де Минаура, который выбил Алексея Попырина.

Второй сеяный Янник Синнер в двух партиях выиграл у Яна-Леннарда Штруффа. Далее итальянец проведет поединок с Хольгером Руне. Датчанин вырвал победу у Григора Димитрова.

4-я ракетка Даниил Медведев проиграл Карену Хачанову.

5-й сеяный Александр Зверев уступил Стефаносу Циципасу в двух сетах. Грек побеждал во второй партии 5:0 (A:40), но Зверев сумел перевести игру на тай-брейк. Тем не менее, греку все же удалось закрыть за собой матч.

В еще одном четвертьфинале встретятся Каспер Рууд и Уго Умбер. Норвежец победил Хуберта Хуркача, а француз с камбеком одолел Лоренцо Сонего.

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Лоренцо Музетти – 7:5, 6:3

Алекс Де Минаур [11] – Алексей Попырин – 6:3, 6:4



Лоренцо Сонего – Уго Умбер [14] – 7:5, 3:6, 1:6

Хуберт Хуркач [10] – Каспер Рууд [8] – 4:6, 2:6

Нижняя часть сетки

Александр Зверев [5] – Стефанос Циципас [12] – 5:7, 6:7 (3:7)

Карен Хачанов [15] – Даниил Медведев [4] – 6:3, 7:5

Хольгер Руне [7] – Григор Димитров [9] – 7:6 (11:9), 3:6, 7:6 (7:2)

Ян-Леннард Штруфф – Янник Синнер – 4:6, 2:6

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. Пары 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Алекс Де Минаур [11]

Уго Умбер [14] – Каспер Рууд [8]

Нижняя часть сетки

Стефанос Циципас [12] – Карен Хачанов [15]

Хольгер Руне [7] – Янник Синнер