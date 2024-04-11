Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
11 апреля завершились все матчи 1/8 финала турнира АТР 1000 в Монте-Карло
11 апреля состоялись все матчи 1/8 финала грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло (Монако).
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в двух сетах обыграл Лоренцо Музетти. В четвертьфинале он сыграет против Алекса Де Минаура, который выбил Алексея Попырина.
Второй сеяный Янник Синнер в двух партиях выиграл у Яна-Леннарда Штруффа. Далее итальянец проведет поединок с Хольгером Руне. Датчанин вырвал победу у Григора Димитрова.
4-я ракетка Даниил Медведев проиграл Карену Хачанову.
5-й сеяный Александр Зверев уступил Стефаносу Циципасу в двух сетах. Грек побеждал во второй партии 5:0 (A:40), но Зверев сумел перевести игру на тай-брейк. Тем не менее, греку все же удалось закрыть за собой матч.
В еще одном четвертьфинале встретятся Каспер Рууд и Уго Умбер. Норвежец победил Хуберта Хуркача, а француз с камбеком одолел Лоренцо Сонего.
АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Лоренцо Музетти – 7:5, 6:3
Алекс Де Минаур [11] – Алексей Попырин – 6:3, 6:4
Лоренцо Сонего – Уго Умбер [14] – 7:5, 3:6, 1:6
Хуберт Хуркач [10] – Каспер Рууд [8] – 4:6, 2:6
Нижняя часть сетки
Александр Зверев [5] – Стефанос Циципас [12] – 5:7, 6:7 (3:7)
Карен Хачанов [15] – Даниил Медведев [4] – 6:3, 7:5
Хольгер Руне [7] – Григор Димитров [9] – 7:6 (11:9), 3:6, 7:6 (7:2)
Ян-Леннард Штруфф – Янник Синнер – 4:6, 2:6
АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. Пары 1/2 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Алекс Де Минаур [11]
Уго Умбер [14] – Каспер Рууд [8]
Нижняя часть сетки
Стефанос Циципас [12] – Карен Хачанов [15]
Хольгер Руне [7] – Янник Синнер
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