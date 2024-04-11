Интер готов продать основного форварда в ПСЖ

«ПСЖ» рассматривает как возможную замену Килиану Мбаппе другого форварда сборной Франции – Маркуса Тюрама из «Интера». Миланский клуб готов продать игрока за 80 миллионов евро.

В случае продажи «Интер» намерен потратить вырученные деньги на защитника «Торино» Алессандро Буонджорно и форварда «Дженоа» Альберта Гудмундссона. Также в нападение рассматривается вариант Джонатана Дэвида из «Лилля», который очень нравится спортивному директору «Интера» Пьеро Аузилио.

Тюрам перешел в «Интер» летом прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на счету 12 голов и 12 ассистов в 40 матчах во всех турнирах.