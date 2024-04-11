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  4. Интер готов продать основного форварда в ПСЖ
Италия
11 апреля 2024, 22:38 |
1405
0

Интер готов продать основного форварда в ПСЖ

Маркус Тюрам может продолжить карьеру во Франции

11 апреля 2024, 22:38 |
1405
0
Интер готов продать основного форварда в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

«ПСЖ» рассматривает как возможную замену Килиану Мбаппе другого форварда сборной Франции – Маркуса Тюрама из «Интера». Миланский клуб готов продать игрока за 80 миллионов евро.

В случае продажи «Интер» намерен потратить вырученные деньги на защитника «Торино» Алессандро Буонджорно и форварда «Дженоа» Альберта Гудмундссона. Также в нападение рассматривается вариант Джонатана Дэвида из «Лилля», который очень нравится спортивному директору «Интера» Пьеро Аузилио.

Тюрам перешел в «Интер» летом прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на счету 12 голов и 12 ассистов в 40 матчах во всех турнирах.

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Интер Милан Маркус Тюрам ПСЖ трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 Алессандро Буонджорно Торино Джонатан Дэвид Лилль Альберт Гудмундссон Дженоа Килиан Мбаппе
Источник Tuttosport
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