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Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 21:51 |
61
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Верес

Смотрите 15 апреля в 15:30 матч 24-го тура УПЛ

11 апреля 2024, 21:51 |
61
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Верес
УПЛ

В понедельник, 15 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Верес».

Игра состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало матча запланировано в 15:30.

К началу 24-го тура «ЛНЗ» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков. «Верес» занимает 13-ю строчку, сыграв 22 матча и набрав 19 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Источник Sport.ua
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