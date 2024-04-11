Украина. Премьер лига11 апреля 2024, 21:51 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Верес
Смотрите 15 апреля в 15:30 матч 24-го тура УПЛ
11 апреля 2024, 21:51 |
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В понедельник, 15 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Верес».
Игра состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало матча запланировано в 15:30.
К началу 24-го тура «ЛНЗ» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков. «Верес» занимает 13-ю строчку, сыграв 22 матча и набрав 19 очков.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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