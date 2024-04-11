В понедельник, 15 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Верес».

Игра состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало матча запланировано в 15:30.

К началу 24-го тура «ЛНЗ» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков. «Верес» занимает 13-ю строчку, сыграв 22 матча и набрав 19 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV