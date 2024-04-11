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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
15.04.2024 15:30 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 21:46 | Обновлено 11 апреля 2024, 21:47
34
0

ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 апреля в 15:30 матч 24-го тура УПЛ

11 апреля 2024, 21:46 | Обновлено 11 апреля 2024, 21:47
34
0
ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 15 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Верес».

Игра состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало матча запланировано в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 24-го тура «ЛНЗ» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков.

«Верес» занимает 13-ю строчку, сыграв 22 матча и набрав 19 очков.

ЛНЗ – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Источник Sport.ua
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