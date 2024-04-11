В воскресенье, 14 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Колос».

Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 18:00.

К началу 24-го тура «Полесье» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 36 очков. «Колос» занимает 10 строчку, сыграв 22 матча и набрав 25 очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV