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Чемпионат Украины
Полесье
14.04.2024 18:00 - : -
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 20:53 |
87
0

Полесье – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 апреля в 18:00 матч 24-го тура УПЛ

11 апреля 2024, 20:53 |
87
0
Полесье – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 14 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Колос».

Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 24-го тура «Полесье» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 36 очков.

«Колос» занимает 10 строчку, сыграв 22 матча и набрав 25 очков.

Полесье – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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