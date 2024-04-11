Полесье – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 апреля в 18:00 матч 24-го тура УПЛ
В воскресенье, 14 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Колос».
Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 24-го тура «Полесье» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 36 очков.
«Колос» занимает 10 строчку, сыграв 22 матча и набрав 25 очков.
Полесье – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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