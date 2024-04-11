Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла продлила контракт с молодым голкипером на 4 года
Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 20:27 | Обновлено 11 апреля 2024, 20:38
148
0

Ворскла продлила контракт с молодым голкипером на 4 года

Александр Домолега подписал новый договор с полтавским клубом

11 апреля 2024, 20:27 | Обновлено 11 апреля 2024, 20:38
148
0
Ворскла продлила контракт с молодым голкипером на 4 года
ФК Ворскла. Александр Домолега

20-летний вратарь Александр Домолега определил свою дальнейшую футбольную судьбу, подписав новый контракт с «Ворсклой» на 4 года.

В полтавском клубе отмечают: «Долгосрочный контракт для голкипера – это не аванс, а результат упорной работы вратаря во время тренировочного процесса в главной бело-зеленой команде».

Сразу после подписания нового трудового соглашения с «Ворсклой» Александр Домолега рассказал: «Новый контракт – лишь дополнительный стимул для меня еще больше работать, совершенствовать свое мастерство и быть полезным команде».

По теме:
Два игрока Зари после травм вернулись в общую группу после травм
Верес срочно дозаявил голкипера
Руслан РОТАНЬ: «Динамо – одна из лучших команд весенней части УПЛ»
Ворскла Полтава продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Футбол | 10 апреля 2024, 23:20 0
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити

9 апреля «Реал» Мадрид сыграл вничью с «горожанами» со счетом 3:3 в Лиге чемпионов

Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
Футбол | 11 апреля 2024, 08:22 11
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24

У Валенсии нет денег для выкупа контракт Романа Яремчука у «Брюгге»

Караваев рассказал о состоянии Динамо после 1:1 с ЛНЗ и о дальнейших планах
Футбол | 11.04.2024, 12:29
Караваев рассказал о состоянии Динамо после 1:1 с ЛНЗ и о дальнейших планах
Караваев рассказал о состоянии Динамо после 1:1 с ЛНЗ и о дальнейших планах
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
Бокс | 10.04.2024, 21:15
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
Быстрее и меньше ошибок. В АПЛ будет новая система определения офсайда
Футбол | 11.04.2024, 18:29
Быстрее и меньше ошибок. В АПЛ будет новая система определения офсайда
Быстрее и меньше ошибок. В АПЛ будет новая система определения офсайда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
Блестящее шоу в Мадриде. Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
09.04.2024, 23:59 52
Футбол
Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде
Анчелотти сказал вратарю Реала, что для него больше нет места в команде
09.04.2024, 19:46 4
Футбол
Реал – Ман Сити – 3:3. Как Лунин пропустил трижды в суперматче. Видеообзор
Реал – Ман Сити – 3:3. Как Лунин пропустил трижды в суперматче. Видеообзор
10.04.2024, 00:48 4
Футбол
Известен клуб, который может возглавить Зидан. Там будет звездный помощник
Известен клуб, который может возглавить Зидан. Там будет звездный помощник
10.04.2024, 08:22 4
Футбол
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
10.04.2024, 12:26 2
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
10.04.2024, 00:51 2
Футбол
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
В Испании оценили игру Лунина против Ман Сити. За что досталось украинцу?
10.04.2024, 07:32 2
Футбол
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 14:33 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем