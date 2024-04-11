Ворскла продлила контракт с молодым голкипером на 4 года
Александр Домолега подписал новый договор с полтавским клубом
20-летний вратарь Александр Домолега определил свою дальнейшую футбольную судьбу, подписав новый контракт с «Ворсклой» на 4 года.
В полтавском клубе отмечают: «Долгосрочный контракт для голкипера – это не аванс, а результат упорной работы вратаря во время тренировочного процесса в главной бело-зеленой команде».
Сразу после подписания нового трудового соглашения с «Ворсклой» Александр Домолега рассказал: «Новый контракт – лишь дополнительный стимул для меня еще больше работать, совершенствовать свое мастерство и быть полезным команде».
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