Ворскла продлила контракт с молодым голкипером на 4 года

20-летний вратарь Александр Домолега определил свою дальнейшую футбольную судьбу, подписав новый контракт с «Ворсклой» на 4 года.

В полтавском клубе отмечают: «Долгосрочный контракт для голкипера – это не аванс, а результат упорной работы вратаря во время тренировочного процесса в главной бело-зеленой команде».

Сразу после подписания нового трудового соглашения с «Ворсклой» Александр Домолега рассказал: «Новый контракт – лишь дополнительный стимул для меня еще больше работать, совершенствовать свое мастерство и быть полезным команде».