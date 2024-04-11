Англия11 апреля 2024, 20:40 | Обновлено 11 апреля 2024, 20:41
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Челси – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 апреля в 22:00 матч чемпионата Англии
11 апреля 2024, 20:40 | Обновлено 11 апреля 2024, 20:41
54
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В понедельник, 15 апреля, состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Эвертон».
- Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
Челси – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – ЭвертонСмотреть трансляцию
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