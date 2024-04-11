В понедельник, 15 апреля, состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Эвертон».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Челси – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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