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Чемпионат Англии
Челси
15.04.2024 22:00 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 апреля 2024, 20:40 | Обновлено 11 апреля 2024, 20:41
54
0

Челси – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 апреля в 22:00 матч чемпионата Англии

11 апреля 2024, 20:40 | Обновлено 11 апреля 2024, 20:41
54
0
Челси – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В понедельник, 15 апреля, состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Эвертон».

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Челси – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Эвертон
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Источник: Мудрик счастлив в Челси и не думает об уходе
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Михаил Мудрик Виталий Миколенко Эвертон Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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