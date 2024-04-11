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  4. Тренер Шахтера: «В УПЛ очень жесткое соперничество»
Украина. Премьер лига
11 апреля 2024, 18:53 |
139
1

Тренер Шахтера: «В УПЛ очень жесткое соперничество»

Марио Станич – о шансах «Шахтера» на чемпионство

11 апреля 2024, 18:53 |
139
1
Тренер Шахтера: «В УПЛ очень жесткое соперничество»
ФК Шахтер. Марио Станич

Ассистент главного тренера «Шахтера» Марио Станич оценил шансы команды на чемпионство в нынешнем сезоне УПЛ:

«Сейчас мы возглавляем таблицу, играем великолепно. Самое важное – сохранять максимальную концентрацию на чемпионате. В УПЛ очень жесткое соперничество. Как игрок и тренер я понимаю, насколько сложно дается чемпионство.

Мы стремимся быть на вершине таблицы, завоевать два трофея. Готовимся к каждой игре шаг за шагом, поэтому сосредоточены на следующем матче с «Ворсклой». Это единственный правильный способ, чтобы подготовиться и сохранить лидерство».

На данный момент «Шахтер» опережает «Динамо» Киев на 4 очка.

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Марио Станич Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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Лига конференций без динамо
Конечно действующий чемпион Шахтёр станет чемпионом снова и выиграет кубок,а дырявые опзжшники как всегда будут смоктать в две щеки и кукарекать 
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