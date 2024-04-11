Тренер Шахтера: «В УПЛ очень жесткое соперничество»

Ассистент главного тренера «Шахтера» Марио Станич оценил шансы команды на чемпионство в нынешнем сезоне УПЛ:

«Сейчас мы возглавляем таблицу, играем великолепно. Самое важное – сохранять максимальную концентрацию на чемпионате. В УПЛ очень жесткое соперничество. Как игрок и тренер я понимаю, насколько сложно дается чемпионство.

Мы стремимся быть на вершине таблицы, завоевать два трофея. Готовимся к каждой игре шаг за шагом, поэтому сосредоточены на следующем матче с «Ворсклой». Это единственный правильный способ, чтобы подготовиться и сохранить лидерство».

На данный момент «Шахтер» опережает «Динамо» Киев на 4 очка.