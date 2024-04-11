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  4. В Испании уволили журналиста за оскорбление в адрес юной звезды Барселоны
Испания
11 апреля 2024, 19:10 |
1086
0

В Испании уволили журналиста за оскорбление в адрес юной звезды Барселоны

Ламина Ямала сравнили с попрошайкой

11 апреля 2024, 19:10 |
1086
0
В Испании уволили журналиста за оскорбление в адрес юной звезды Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Крупнейший испанский платный телевещатель Movistar уволил журналиста Хермана Бургоса, который перед матчем Лиги чемпионов ПСЖ – «Барселона» сделал оскорбительное заявление в адрес юной звезды каталонцев Ламина Ямала.

Во время разминки Ямала, когда он набивал мяч, журналист заявил, мол, игроку некуда деваться и нужно хорошо работать с мячом, иначе «он окажется у светофора».

Этот комментарий вызвал бурные эмоции в комментариях. Бургос намекнул на бродячих уличных артистов, которые жонглируют в Испании около светофоров, ожидая получить от водителей деньги.

Любопытно, что Бургос был профессиональным игроком, провел 35 матчей за сборную Аргентины, а также работал в штабе Диего Симеоне.

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Ламин Ямал Барселона ПСЖ - Барселона Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу
Источник BBC
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