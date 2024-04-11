В Испании уволили журналиста за оскорбление в адрес юной звезды Барселоны
Ламина Ямала сравнили с попрошайкой
Крупнейший испанский платный телевещатель Movistar уволил журналиста Хермана Бургоса, который перед матчем Лиги чемпионов ПСЖ – «Барселона» сделал оскорбительное заявление в адрес юной звезды каталонцев Ламина Ямала.
Во время разминки Ямала, когда он набивал мяч, журналист заявил, мол, игроку некуда деваться и нужно хорошо работать с мячом, иначе «он окажется у светофора».
Этот комментарий вызвал бурные эмоции в комментариях. Бургос намекнул на бродячих уличных артистов, которые жонглируют в Испании около светофоров, ожидая получить от водителей деньги.
Любопытно, что Бургос был профессиональным игроком, провел 35 матчей за сборную Аргентины, а также работал в штабе Диего Симеоне.
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