Еще один клуб АПЛ получил очковый штраф. Но наказание будет не сейчас
Шеффилд Юнайтед получил минус два очка на новый сезон
Клуб «Шеффилд Юнайтед» получил штраф в минус два очка на старт сезона 2024/25, если команда будет выступать в Чемпионшипе в юрисдикции Английской футбольной лиги.
Еще минус два очка штрафа клуб получил условно.
Ожидается, что аутсайдер АПЛ, который занимает последнее место с 16 очками, вылетит во второй по счету дивизион, где к нему и применят наказание за финансовые нарушения в сезоне 2022/23.
Интересно, что клуб официально заявил, что принимает наказание и не будет подавать апелляцию.
В нынешнем сезоне в АПЛ очковые штрафы за финансовые нарушения получили «Эвертон» (дважды) и «Ноттингем Форест», а под угрозой штрафа «Челси» и «Манчестер Сити».
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