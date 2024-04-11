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Англия
11 апреля 2024, 18:10 | Обновлено 11 апреля 2024, 18:58
1039
0

Еще один клуб АПЛ получил очковый штраф. Но наказание будет не сейчас

Шеффилд Юнайтед получил минус два очка на новый сезон

11 апреля 2024, 18:10 | Обновлено 11 апреля 2024, 18:58
1039
0
Еще один клуб АПЛ получил очковый штраф. Но наказание будет не сейчас
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Шеффилд Юнайтед» получил штраф в минус два очка на старт сезона 2024/25, если команда будет выступать в Чемпионшипе в юрисдикции Английской футбольной лиги.

Еще минус два очка штрафа клуб получил условно.

Ожидается, что аутсайдер АПЛ, который занимает последнее место с 16 очками, вылетит во второй по счету дивизион, где к нему и применят наказание за финансовые нарушения в сезоне 2022/23.

Интересно, что клуб официально заявил, что принимает наказание и не будет подавать апелляцию.

В нынешнем сезоне в АПЛ очковые штрафы за финансовые нарушения получили «Эвертон» (дважды) и «Ноттингем Форест», а под угрозой штрафа «Челси» и «Манчестер Сити».

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Шеффилд Юнайтед Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник The Athletic
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