Источник: ПСЖ пока не договорился о переходе Осимхена

Французский ПСЖ на данный момент не имеет договоренности о переходе нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщил в соцсетях журналист Фабрис Хокинс.

Отмечается, что сам 25-летний нигерийский футболист не против продолжить карьеру в парижском клубе.

Напомним, в текущем сезоне Осимхен, выступающий в Неаполе с 2020 года, куда перешел из французского «Лилля», провел за «Наполи» 26 матчей, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. В прошлогодней Серии А неаполитанцы стали чемпионами Италии, а сам нигериец – лучшим бомбардиром с 26 забитыми мячами.