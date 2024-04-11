Источник: ПСЖ пока не договорился о переходе Осимхена
Нигериец выступает за «Наполи» с 2020 года
Французский ПСЖ на данный момент не имеет договоренности о переходе нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщил в соцсетях журналист Фабрис Хокинс.
Отмечается, что сам 25-летний нигерийский футболист не против продолжить карьеру в парижском клубе.
Напомним, в текущем сезоне Осимхен, выступающий в Неаполе с 2020 года, куда перешел из французского «Лилля», провел за «Наполи» 26 матчей, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. В прошлогодней Серии А неаполитанцы стали чемпионами Италии, а сам нигериец – лучшим бомбардиром с 26 забитыми мячами.
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