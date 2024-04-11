Быстрее и меньше ошибок. В АПЛ будет новая система определения офсайда

Клубы АПЛ одобрили внедрение полуавтоматической системы определения офсайда на матчах чемпионата Англии с осени нынешнего года.

Это должно ускорить и улучшить нынешнюю ситуацию с офсайдами, которые определяет отдельный арбитр с помощью VAR, что приводило к скандальным моментам в последние сезоны.

Сейчас в АПЛ офсайд определяют с помощью системы Hawk-Eye, которая постоянно подвергается критике за долгие проверки и регулярные ошибки.

Новая система будет задействовать 12 камер, которые работают только на определение офсайда. Система за секунды передаст информацию арбитру об офсайде, что поможет избежать длительных проверок VAR и ускорит темп игры.

Ожидается, что система будет выводить картинку с офсайдом на табло стадионов. Похожая, но не аналогичная система уже используется в Лиге чемпионов и Серии A.

Одна из главных ошибок нынешней системы, когда отменили гол форварда Ливерпуля Луиса Диаса.