Быстрее и меньше ошибок. В АПЛ будет новая система определения офсайда
Полуавтоматическая система ускорит определение положения вне игры
Клубы АПЛ одобрили внедрение полуавтоматической системы определения офсайда на матчах чемпионата Англии с осени нынешнего года.
Это должно ускорить и улучшить нынешнюю ситуацию с офсайдами, которые определяет отдельный арбитр с помощью VAR, что приводило к скандальным моментам в последние сезоны.
Сейчас в АПЛ офсайд определяют с помощью системы Hawk-Eye, которая постоянно подвергается критике за долгие проверки и регулярные ошибки.
Новая система будет задействовать 12 камер, которые работают только на определение офсайда. Система за секунды передаст информацию арбитру об офсайде, что поможет избежать длительных проверок VAR и ускорит темп игры.
Ожидается, что система будет выводить картинку с офсайдом на табло стадионов. Похожая, но не аналогичная система уже используется в Лиге чемпионов и Серии A.
Одна из главных ошибок нынешней системы, когда отменили гол форварда Ливерпуля Луиса Диаса.
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